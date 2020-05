CONSIGLIO PAT * TONINA RISPONDE AD OLIVI: « CRISI DELLA COOPERAZIONE – NEUTRALITÀ O INERZIA? QUALI GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA COMPETENZA IN TEMA DI BCC »

Crisi della cooperazione: neutralità o inerzia? Quali gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sulla competenza regionale in tema di Bcc

La crisi che sta avvolgendo il Consiglio di amministrazione della Federazione Trentina della Coo- perazione contiene in sé un ulteriore capitolo del dibattito che da tempo è in corso nella nostra co- munità sul modello cooperativo e sulla sua attuale coerenza ai principi e ai valori fondanti. Un di- battito a tratti intenso, ma anche acerbo e non sempre lucido – specie a seguito della contestata as- semblea della ex Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra – che si è avviato su un sen- tiero pericoloso, affollato di proclami e di equivoci di senso e di ruolo.

Ciò ha contribuito a determinare una situazione di stallo, che certo non è d’aiuto nell’aggirare il punto di collisione fra solidarietà e mercato, di fronte al quale si trova oggi il sistema cooperativo nelle sue multiformi articolazioni. Quel punto è il nodo della questione, che non si scioglie, anzi s’ingarbuglia ancor di più, con il pellegrinaggio fra luoghi comuni, difese d’ufficio e schemi ideolo- gici, a cui l’opinione pubblica trentina è stata fin qui costretta, anche per la complicità di un far poli- tica sempre più avido di populismo e di superficialità.

È perciò il momento che le istituzioni dell’autonomia smettano di accodarsi alle varie fughe in avanti o all’indietro sul tema, rinunciando a rifugiarsi in meri espedienti comunicativi per impegnar- si invece in un serio tentativo di rigenerazione e di ripartenza di questo sistema, a salvaguardia del modello che lo ispira e della coesione sociale che lo sostiene. Cioè due pezzi pregiati del nostro ca- pitale identitario.

Si tratta in altre parole di partecipare nei pertinenti ruoli al più generale progetto di rifondazione del movimento cooperativo, di cui la Federazione dovrebbe essere il principale artefice e garante, per- ché ogni soggetto di mercato possa assumersi la responsabilità di affrontare una stagione economica eccezionalmente complessa e tormentata dall’aumento delle disuguaglianze, nella consapevolezza che i principi cooperativi non possono mai essere interpretati come manleva dell’inefficienza, né come mera emulazione dell’impresa capitalistica, ma come impegno comune in favore della perso- na e della sua centralità.

Un simile progetto rifondativo non dovrebbe dunque essere isolato dal resto del sistema trentino, specie nei momenti critici, in una sorta di solitudine opportunistica: tutti insieme quando c’è bel tempo, a ciascuno le proprie grane nella tempesta. La logica di sistema chiama prepotentemente in causa anche il pubblico, che dovrebbe essere in grado di offrire strumenti sempre più aggiornati e