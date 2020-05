CONSIGLIO PAT – TONINA RISPONDE A MARINI * DOMANDA CONCESSIONE IDROELETTRICA DI ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE: « L’EVENTUALE TITOLARITÀ COMPORTERÀ LE CONDIZIONI DEL DISCIPLINARE »

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si trasmettono gli elementi di risposta.

Si premette che la domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, trasmessa al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali dall’associazione di promozione sociale Ruota Libera Bike Factory, è stata archiviata perché sostituita in data 9 ottobre 2019 da una nuova domanda, depositata direttamente dai soggetti titolari dell’istanza di concessione – pratica C/14025. Il progetto è integrato con una proposta di governance innovativa per la gestione della centrale idroelettrica stessa in un’ottica di economia solidale.

Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sono emerse lacune nella descrizione delle componenti ambientali e nella rappresentazione delle probabili rilevanti ripercussioni del progetto sulle stesse, a fronte di un contesto ambientale connotato da un lato da naturalità e da grandi qualità visive, dall’altro suscettibile di deterioramento relativamente alla qualità e alla capacità di autodepurazione del corso d’acqua.