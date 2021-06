COMUNE DI TRENTO * IMIS 2021: « DISPOSTO IL RINVIO IN ACCONTO DEL 16 GIUGNO, SCADENZA UNICA AL 16 DICEMBRE »

Imis 2021: scadenza unica al 16 dicembre L’ufficio Imposte ricorda che è stato disposto il rinvio della scadenza del versamento della rata in acconto Imis del 16 giugno 2021.

Il versamento dell’Imis dovuta per l’intero periodo d’imposta 2021 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2021. Pertanto il modello di versamento precompilato relativo al dovuto Imis per l’intero anno di imposta 2021, riportante gli immobili rilevati dal Comune per l’effettuazione del calcolo dell’imposta, verrà inviato in tempo utile per permettere il pagamento entro la scadenza di dicembre.

È comunque confermata la facoltà per i contribuenti di effettuare il versamento in acconto nel corso dell’anno e comunque entro il termine ultimo del 16 dicembre 2021 col saldo.

In questo caso il contribuente può contattare l’ufficio Imposte scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 04617884575 – 0461/884872 – 0461/884873.

Qualora il contribuente effettui versamenti anticipati sarà suo onere calcolare l’importo a saldo da versare entro la scadenza del 16 dicembre 2021 rispetto al modello di versamento precompilato che sarà recapitato dal Comune.