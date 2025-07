CASA BIANCA * LEAVITT, «L’AMMINISTRAZIONE TRUMP CONSOLIDA LA STABILITÀ DEI PREZZI E RIDUCE L’INFLAZIONE»

17.25 - martedì 15 luglio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

“Ogni mese da quando il Presidente Trump è entrato in carica, l’inflazione di fondo – la migliore misura dell’inflazione – ha superato o raggiunto le aspettative. I dati dimostrano che il Presidente Trump sta stabilizzando l’inflazione e i “panicans” continuano a sbagliarsi sui dazi che aumentano i prezzi.” — Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca

Sotto la presidenza di Donald J. Trump, l’America continua a contrastare l’inflazione dopo anni di aumenti dei prezzi indotti da Biden.

Ecco cosa c’è da sapere dall’ultimo Indice dei Prezzi al Consumo:

I dati di giugno confermano che l’inflazione è sulla buona strada. Il tasso di inflazione annualizzato è inferiore al tasso dell’anno precedente, a dimostrazione del fatto che i prezzi sono sulla buona strada.

L’inflazione di fondo ha superato le aspettative per un altro mese. Da quando il Presidente Trump è entrato in carica, l’inflazione di fondo si è attestata solo al 2,1% – livelli mai visti dalla prima amministrazione Trump, quando i prezzi erano bassi e stabili – e si è attestata al di sotto o al di sopra delle aspettative degli economisti ogni singolo mese.

La crescita salariale rimane solida sotto la presidenza di Trump. I salari reali per i lavoratori industriali e non dirigenziali sono aumentati dell’1,3% rispetto allo scorso anno. I prezzi per la maggior parte degli americani continuano a scendere. Il mese scorso i prezzi di veicoli nuovi e usati e dei biglietti aerei sono diminuiti, mentre l’inflazione annualizzata degli alloggi è scesa al livello più basso in quasi quattro anni, con prezzi di benzina, olio combustibile, materie prime energetiche, hotel, biglietti aerei, trasporti pubblici e verdura fresca tutti in calo rispetto all’anno scorso.

Ecco cosa dicono:

Rick Santelli della CNBC: “L’inflazione è soggetta a alti e bassi. Se vogliamo davvero isolarla in termini di ciò che sta facendo questa amministrazione o del Giorno della Liberazione, la paragonerei all’inizio dell’anno. I mesi di gennaio e febbraio più caldi forniscono molte informazioni sul fatto che alcune politiche non sono state dannose nell’aumentare l’inflazione”.

Rick Santelli della CNBC: “La morte del mercato del lavoro è stata notevolmente esagerata sulla base dei dati recenti, e penso che, tutto sommato, i dati sull’inflazione siano piuttosto rispettabili qui”. Maria Bartiromo di Fox Business Network: “Bisogna considerare questo rapporto come un’altra vittoria del Presidente Trump, che si è concentrato sul controllo dell’inflazione, ed è proprio questo che stiamo vedendo di nuovo in questo rapporto”.

///

“Every month since President Trump took office, core inflation — the best measure of inflation — has beat or matched expectations. The data proves that President Trump is stabilizing inflation and the Panicans continue to be wrong about tariffs raising prices.” — White House Press Secretary Karoline Leavitt

Under President Donald J. Trump, America continues to beat back inflation after years of Biden-induced price hikes.

Here’s what you need to know from the latest Consumer Price Index:

June data confirms inflation is right on track. The annualized rate of inflation is below the year-earlier pace, showing that prices are right on track.

Core inflation beat expectations for another month. Since President Trump took office, core inflation has tracked at just 2.1% — levels not seen since the first Trump Administration, when prices were low and stable — and has come in below or at economists’ expectations every single month.

Wage growth remains strong under President Trump. Real wages for production and nonsupervisory workers are up 1.3% over last year.

Prices for everyday Americans continue to fall. Prices for new and used vehicles and airfares fell last month, while annualized shelter inflation dropped to its lowest in nearly four years — with prices for gas, fuel oil, energy commodities, hotels, airfare, public transportation, and fresh vegetables all down over last year.

Here’s what they’re saying:

CNBC’s Rick Santelli: “Inflation is going to ebb and flow. If we want to really isolate it in terms of what this Administration is doing or Liberation Day, I would benchmark it to the beginning of the year. January and February reads being warmer gives you a lot of information that some of the policies have not been detrimental in boosting inflation.”

CNBC’s Rick Santelli: “The death of the labor market has been greatly exaggerated based on recent data, and I think that all in all, the inflation numbers — they’re pretty respectable here.”

Fox Business Network’s Maria Bartiromo: “You’ve got to look at this report as another victory for President Trump, who has focused on reigning in inflation — and that’s what we’re seeing from this report again.”