TRENTINO SVILUPPO (TN) * “BUBBLES E FISH“: « IL PRIMO EVENTO DI “FOOD E WINE“ DEDICATO AL MONDO ITTICO E ALLE BOLLICINE ITALIANE, A ROVERETO (17/6) »

15.46 - giovedì 15 giugno 2023

Tutto pronto in Progetto Manifattura a Rovereto per l’avvio di Bubbles & Fish, il primo evento di food e wine interamente dedicato al mondo ittico e alle bollicine italiane, in programma nella Città della Quercia dal 17 al 19 Giugno 2023 https://bubblesandfish.it/

Ricco il cartellone della tre giorni di eventi, degustazioni e master class in programma all’interno della storica Manifattura Tabacchi, oggi polo scientifico-tecnologico dedicato alla green economy, presentato nei giorni sorsi da Giuseppe Palma Segretario Nazionale Assoittica Italia, Felice Santodonato Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri dell’Ittico e Dalila Barbanera (Magnolia Events), Direttore Artistico della kermesse che ha annunciato le presenza di circa sessanta le aziende provenienti dal Trentino e dal resto d’Italia e numerosi gli ospiti, tra cui gli chef stellati Paolo Casagrande, Cristina Bowerman, Donato Ascani ed Edoardo Fumagalli oltre al sommelier Fabio Casamassima direttamente da Doctor Wine.

L’evento dedicato al mangiare sano e al bere consapevole realizzato con il patrocinio di Trentino Sviluppo e il sostegno di APT di Rovereto Vallagarina Monte Baldo, Confcommercio Trentino e Associazione Ristoratori Trentino è una grande opportunità per il territorio sia dal punto di vista economico che d’immagine come ha dichiarato il Presidente Trentino Sviluppo, Sergio Anzelini: “I nostri poli tecnologici, ecosistemi di innovazione, sono parte della città e del territorio, ospitano imprese e lavoratori ma anche ricercatori, studenti di scuole superiori e percorsi universitari. Sostenere eventi di alto livello, con protagonisti di primo piano, significa per noi creare occasioni importanti di nuove contaminazioni e connessioni con mondi diversi. Questo viaggio nel wine&food attraverso le migliori eccellenze italiane è un evento nuovo, alla prima edizione, esso stesso quindi una startup, e declina temi fondanti della nostra identità: impresa, innovazione, formazione, ambiente e sostenibilità”.