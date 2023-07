RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * ” EXPO RIVA SCHUH &AMP;AMP;AMP; GARDABAGS “: « 100 ANNI DI TRAGUARDO, AL VIA DAL 13 AL 16 GENNAIO E DAL 15 AL 18 GIUGNO 2024 »

15.21 - lunedì 17 luglio 2023

100 candeline per Expo Riva Schuh & Gardabags. Le due edizioni del 2024 celebreranno l’importante traguardo. Dal 13 al 16 gennaio e dal 15 al 18 giugno 2024, la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, va in scena al Quartiere Fieristico di Riva del Garda per le prime due edizioni a tre cifre. Un anniversario che non sarà solo un modo di rimarcare un traguardo raggiunto, o di rievocare il lavoro e l’impegno di tante persone. Sarà anche l’occasione per tenere vivi e saldi i valori con cui Expo Riva Schuh & Gardabags si è sempre misurata.

Spegnere 100 candeline non è un gesto semplice. Ci vuole fiato, ma bisogna soprattutto saper controllare le emozioni, perché ognuna di quelle fiammelle si alimenta di una moltitudine di ricordi, volti, incontri, aziende, collezioni, inciampi e successi. Le 100 Edizioni di Expo Riva Schuh & Gardabags, che significano anche 50 anni di manifestazione, verranno festeggiate per tutto il 2024 e coinvolgeranno il territorio di Riva del Garda.

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio aspetta tutti coloro che hanno reso grande l’evento dal 13 al 16 gennaio e dal 15 al 18 giugno 2024, presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda.

Un anniversario che non sarà solo un modo di rimarcare un traguardo raggiunto o di rievocare il lavoro e l’impegno di tante persone. Sarà anche l’occasione per tenere vivi e saldi i valori con cui Expo Riva Schuh & Gardabags si è sempre misurata. La nuova campagna di comunicazione e, in particolare, il logo celebrativo della 100esima edizione, sono stati studiati e sviluppati con cura e attenzione per i dettagli. I due cerchi sovrapposti che compongono il numero 100 rappresentano l’unione e la sovrapposizione delle due anime della fiera, quella di Expo Riva Schuh e quella di Gardabags. La manifestazione conferma infatti l’importanza di far convergere in un unico evento due mercati così importanti per la moda (scarpe e borse) attraverso una campagna multi-soggetto originale e moderna.

Per celebrare il connubio tra calzatura e accessori è stato pensato un concept che si esprime in un’immagine immediata e un messaggio semplice e diretto: ‘Bringing Trends Together’. Nei visual si mostra proprio questa unione: una sneaker diventa borsa a tracolla mentre una borsa è realizzata con lacci colorati per scarpe. I colori dell’arcobaleno che caratterizzano da sempre il logo di Expo Riva Schuh & Gardabags vengono mantenuti, per continuare a significare tutte le bandiere del mondo e rimarcare il carattere internazionale della manifestazione rivana, che accoglie e rappresenta la piattaforma di business ideale per la produzione mondiale.

Quanto ai cerchi che costituiscono il numero 100, essi sono aperti per esprimere l’apertura della Fiera al mondo e ai tanti cambiamenti che di continuo investono il settore. Per sottolineare la capacità di Expo Riva Schuh & Gardabags di pensare eventi capaci di interpretare e soddisfare le sempre nuove esigenze del mercato. Per celebrare un cammino con alle spalle molta strada e di fronte un lungo percorso. Una strada che attende di essere esplorata da tutti coloro che, nel mondo, si occupano di calzature, borse e accessori.