PRO LOCO PIANA DEL LOMASO (TN) * “FESTA DELLA PATATA”: « IL 28/10 ALLE 18.00 IL TAGLIO DEL NASTRO, DOMENICA SI APRE CON IL “VOLT DELLE MONTAGNINE” »

10.34 - lunedì 9 ottobre 2023

Sabato 28 e domenica 29 ottobre la due giorni della “Festa della patata” del Lomaso. Quindicesima edizione della Festa della patata del Lomaso. L’ultimo week di ottobre due giorni caratterizzati da una proposta ricca per adulti e bambini.

Da sedici anni, prima edizione nel 2007, è un appuntamento particolarmente atteso e molto partecipato. Per un intero week end il territorio del Lomaso, conosciuto da molti con l’appellativo di “Culla della Cooperazione Trentina”, ospita due giorni di festa dedicati alla patata. “La nostra Festa della patata è pronta a ripresentarsi con la sua veste tradizionale e con qualche novità – spiegano i componenti del comitato organizzatore – Il calendario di appuntamenti e di eventi è destinato a caratterizzare due giorni, da mattina a sera, e soddisfare gusti e aspettative di un pubblico formato da giovani e meno giovani”.

Le origini

“La Festa della patata del Lomaso era nata a inizio millennio come cena con menù degustazione su iniziativa della Pro Loco Piana del Lomaso. Quest’anno – aggiungono gli organizzatori – la cena (obbligatoria la prenotazione, sabato alle ore 19) viene proposta con menù fusion orientale nella suggestiva ambientazione dei Volti di Campo Lomaso”.

Il momento inaugurale

Nel tardo pomeriggio di sabato 28 ottobre (ore 18) è programmato il taglio del nastro, avvio ufficiale della quindicesima edizione della due giorni resa possibile dalla collaborazione tra Copag – Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi, Pro Loco Piana del Lomaso, Associazione Festa dell’Agricoltura/Palio dei 7 Comuni e un considerevole numero di associazioni del territorio.

Seguirà la visita guidata al “Volt delle Montagnine” e alla sede di Copag, la casa per gli agricoltori di questo territorio.

Inoltre negli spazi della Copag sarà allestita (sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19) la mostra “Patate e non solo”. “Questo è un appuntamento a cui teniamo in modo particolare – precisano gli organizzatori – Infatti, se la pataticoltura rappresenta la coltivazione maggiormente diffusa di queste zone, il territorio del Lomaso si caratterizza anche per altre produzioni destinate ad arricchire il paniere di offerta al consumatore. La nostra intenzione è di realizzare una Mostra Mercato che sia vetrina dell’enogastronomia locale e cooperativa per i prodotti della terra e, nello stesso tempo, dare la possibilità ai nostri ospiti di acquistarli e portarli sulle tavole delle loro case”.

Sempre sabato, alle ore 21, il piazzale della Copag ospiterà il Patataparty con i dj Baron e Benjamin Seven.

Domenica si apre con il “Volt delle Montagnine”

Alle ore 11 è il primo appuntamento della giornata domenicale. Una visita al “Volt”, ambiente dove sono custodite le patate Montagnine, caratteristiche della piana del Lomaso.

Mezz’ora dopo, ore 11.30, è previsto il vernissage dei “cassoni dipinti” da studentesse e studenti delle scuole elementari della valle a conferma di come la Festa della patata sia un evento di comunità destinata a suscitare interesse fin dalla giovanissima età.

Attorno al mezzodì, alla sede di Copag, si aprirà lo stand gastronomico. Dopo aver condiviso il desco il pomeriggio sarà dedicato ai giochi gonfiabili e allo spettacolo del gruppo musicale tirolese “Knodel Bergmusikanten”.

Per saperne di più: segreteria Pro Loco Piana del Lomaso (339 6480348) o responsabile cucine Festa della patata (342 0996470).