PAT * «VAL DI LEDRO, CHIUDONO LE GALLERIE DOM E AGNESE LA NOTTE DEL 21-22 LUGLIO, RAGGIUNGIBILE DA STORO TRA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO»

10.02 - mercoledì 16 luglio 2025

Nella notte tra lunedì 21 luglio e martedì 22 luglio, da mezzanotte alle 5.00 del mattino, la S.S. 240 di Loppio e Val di Ledro sarà chiusa al traffico tra le progressive chilometriche 19+508 e 24+828 (gallerie Dom e Agnese) per consentire la realizzazione di rilievi strumentali nella galleria Dom.

Lo comunica il Servizio Gestione strade della Provincia.

Per raggiungere la Val di Ledro da Riva del Garda l’itinerario alternativo è tramite la SS 45 bis Gardesana Occidentale fino alla località Sarche, per poi imboccare la SS 237 del Caffaro verso Tione di Trento e successivamente proseguire fino alla rotatoria in prossimità di Storo, quindi procedere in direzione Lago di Ledro lungo la SS 240.