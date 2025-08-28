PAT * «SETTEMBRE: IL MESE DELL’ALZHEIMER, FOCUS SU PREVENZIONE E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE»

14.40 - giovedì 28 agosto 2025

Anche quest’anno, durante tutto il mese di settembre, diverse località della nostra provincia ospiteranno eventi e incontri dedicati alla conoscenza della demenza, con un’attenzione ai temi della prevenzione.

Le iniziative, raccolte nel contenitore “Mese di sensibilizzazione sull’Alzheimer e altri tipi di demenza” sono molteplici e spaziano da presentazioni di libri, mostre e convegni a tema, film, spettacoli teatrali, spazi di ascolto per persone con demenza e familiari fino alle passeggiate nella natura.

“Il tema delle demenze è tra i più complessi e delicati del nostro tempo – sottolinea l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina -. Lo è dal punto di vista sanitario, sociale, relazionale e anche culturale. Le demenze coinvolgono la persona malata, la sua famiglia, le reti informali, i servizi pubblici, il mondo del volontariato e l’intera comunità”.

“Il Mese dell’Alzheimer – conclude l’assessore Tonina – va nella direzione della sensibilizzazione su questo tema, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’integrazione tra soggetti diversi del sistema di welfare. Un grazie a tutti gli attori territoriali che si sono spesi per promuovere questo ricco programma di appuntamenti”.

Gli eventi sono promossi da Spazio Argento delle Comunità di valle/Territorio val D’Adige, all’interno dei piani triennali “Comunità amiche delle persone con demenza”, con la collaborazione di molte realtà locali.

In cinque località trentine saranno presenti gli operatori e operatrici degli ambulatori specialistici (CDCD) per informare sulla malattia, sui fattori di rischio, favorire la diagnosi tempestiva e orientare le famiglie, gli amici, i conoscenti.

Infine, il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, un momento importante per sensibilizzare e informare la popolazione su questa malattia che colpisce in Trentino più di 10.500 persone.