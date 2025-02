PAT – SANITA’: «OGGI È LA GIORNATA NAZIONALE DEL PERSONALE SANITARIO E SOCIOSANITARIO»

17.37 - giovedì 20 febbraio 2025

“Oggi celebriamo una giornata speciale, dedicata a coloro che hanno fatto della cura e della salute degli altri la propria missione di vita. Non si tratta solo di un’occasione per ricordare il contributo straordinario di queste professioni, ma è soprattutto un’opportunità per dire, con forza e con il cuore, grazie. Grazie ai nostri professionisti della sanità, a tutti coloro che lavorano quotidianamente per garantire assistenza e cura. Grazie anche ai volontari, che con dedizione e generosità offrono il proprio tempo per sostenere chi ha più bisogno.

Proprio in questi giorni, cinque anni fa, l’Italia registrava la prima vittima di Covid-19. Da allora, il mondo della sanità ha affrontato una delle sfide più difficili della sua storia recente. La giornata di oggi è anche un momento per ricordare lo straordinario sacrificio di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario, che con dedizione e coraggio hanno lottato in prima linea per salvare vite, spesso a costo della propria.

Negli ultimi anni, e in particolare durante la pandemia, abbiamo visto con quanta dedizione il personale sanitario ha affrontato momenti difficili, mettendo al primo posto il bene della comunità. Dobbiamo infatti sempre ricordare che dietro ogni gesto di cura c’è una persona, con la sua umanità, la sua professionalità e il suo impegno. Viviamo in un’epoca di grandi innovazioni tecnologiche, in cui la scienza e l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il modo in cui affrontiamo la salute. Ma nessuna tecnologia potrà mai sostituire il calore di uno sguardo, la forza di una parola di conforto, la sicurezza di una mano tesa nel momento del bisogno. Per questo oggi, più che mai, dobbiamo ribadire che il cuore pulsante della nostra sanità sono le persone.”

E’ stato questo il messaggio che l’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina ha portato al Palazzo della Regione, durante il momento di riflessione pubblica indetto da Cgil, Cisl, Uil del Trentino e Alci Trentine per ringraziare tutto il personale del mondo della sanità e dell’assistenza in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato.

All’iniziativa hanno partecipato anche rappresentanti degli Ordini dei Medici e Odontoiatri, delle Professioni infermieristiche e dei Tecnici sanitari, delle Professioni sanitarie tecniche, di Riabilitazione e Prevenzione, degli Psicologi, dei Fisioterapisti e degli Assistenti sociali, nonché della Consulta della salute, della Consulta politiche sociali e del Centro servizi volontariato.

Immagini a cura dell’Ufficio stampa

(at)

Link alla notizia