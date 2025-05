PAT * « RINASCE L’ENOMARCIA: INAUGURAZIONE A SAN MICHELE CON IL PRESIDENTE FUGATTI E L’ASSESSORE ZANOTELLI»

20.20 - venerdì 9 maggio 2025

Dopo uno stop durato sei anni, ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio a San Michele all’Adige la 38ª edizione dell’Enomarcia, storico appuntamento dedicato al mondo del vino nato nel 1981 su iniziativa di un gruppo di studenti dell’Istituto Agrario di San Michele.

Presenti presenti all’inaugurazione il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e l’assessore provinciale all’agricoltura e promozione dei prodotti trentini, Giulia Zanotelli. Entrambi hanno espresso apprezzamento per l’impegno degli studenti nel rilanciare l’evento, sospeso dal 2020 a causa della pandemia, sottolineandone il valore formativo e umano, oltre al significato simbolico per il comparto agricolo trentino.

“Ripartire non è mai semplice – ha affermato il presidente Fugatti, ex allievo dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige – quindi complimenti per la passione e la determinazione che vi hanno permesso di riportare in vita una manifestazione che fa parte della storia della comunità, del Comune e dell’Istituto. La presenza di numerose etichette da tutta Italia sarà per voi un’occasione per arricchire le vostre conoscenze enologiche, ma ciò che vi resterà nel cuore sarà soprattutto il percorso condiviso: San Michele resta dentro e segna per sempre chi lo vive”.

L’assessore Zanotelli, rivolgendosi alle ragazze e ai ragazzi della Fondazione, ha sottolineato il ruolo centrale delle nuove generazioni nella continuità del settore vitivinicolo: “Con iniziative come questa e con il vostro percorso di studi, contribuite a portare avanti una tradizione che è parte dell’identità del Trentino. La formazione in ambito agricolo è un pilastro fondamentale per garantire innovazione e qualità, e la Provincia è convintamente al fianco dei giovani e degli agricoltori: parliamo di un comparto che è vitale per la nostra economia e per il presidio del territorio”.

All’evento inaugurale sono intervenuti anche i vertici della Fondazione Edmund Mach – il direttore generale Mario Del Grosso Destreri e il presidente Francesco Spagnolli – il neo sindaco di San Michele all’Adige, Alessandro Ziglio, e il consigliere provinciale Claudio Cia.

Il presidente Spagnolli, già docente del presidente Fugatti, ha condiviso alcuni ricordi legati agli esordi della manifestazione, mentre il sindaco Ziglio ha ribadito il sostegno dell’amministrazione comunale alle iniziative promosse dai giovani.

In chiusura, gli studenti hanno voluto omaggiare il presidente Fugatti con una t-shirt dello staff, a ricordo della giornata.

Il programma dell’Enomarcia prosegue fino a domenica 11 maggio con un ricco calendario di appuntamenti: masterclass, degustazioni, visite guidate, musica, spettacoli e la tradizionale marcia tra i vigneti dell’Istituto.