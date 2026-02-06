PAT * «RIAPERTO IL PASSO FEDAIA, RIPRISTINATO IL COLLEGAMENTO TRA I CLUSTER OLIMPICI»

Alle 17 di oggi è stata riaperta la statale 641 del Passo Fedaia, interrotta dal 28 gennaio per pericolo valanghe nel tratto dalla diga fino al confine con il Veneto.
Si ripristina così il collegamento oltre che tra le province di Trento e Belluno anche tra i due cluster olimpici di Fiemme e Cortina d’Ampezzo.
La riapertura è avvenuta a seguito dell’intervento di sgombero del Servizio Gestione strade della Provincia effettuato con i nuovi mezzi fresaneve recentemente acquisiti e sulla base della valutazione della commissione locale valanghe.
Tra gli elementi considerati inoltre l’esaurimento della perturbazione e l’attività di prevenzione condotta in elicottero con la campana “Daisy Bell” per il distacco delle quantità di neve potenzialmente instabili presenti sui versanti sopra l’arteria stradale.