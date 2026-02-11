CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * CERIMONIA CON PRESIDENTE MATTARELLA: PACCHER: «L’INTITOLAZIONE DELLA BUC A DE GASPERI RAFFORZA IL LEGAME TRA UNIVERSITÀ, MEMORIA ED ISTITUZIONI»

14.11 - mercoledì 11 febbraio 2026

Alla cerimonia di intitolazione con il capo dello Stato anche il presidente del Consiglio regionale. Il presidente Roberto Paccher ha preso parte oggi alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca universitaria BUC a Alcide De Gasperi, momento che ha riunito le istituzioni nazionali e territoriali in occasione di un riconoscimento dedicato a una delle figure più rappresentative della storia del Trentino.

L’evento si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme a esponenti del mondo accademico e alle autorità locali. Nel corso della giornata, Paccher ha espresso soddisfazione per una intitolazione che valorizza il ruolo di De Gasperi quale riferimento civile e politico, sottolineando come la sua eredità continui a rappresentare un punto fermo per le istituzioni e per la comunità trentina.

La scelta della BUC di portarne il nome – ha osservato – conferma l’impegno dell’Ateneo e degli enti territoriali nel promuovere luoghi di studio capaci di connettere memoria storica e responsabilità pubblica. La cerimonia, caratterizzata da ampia partecipazione, ha posto l’accento sul significato istituzionale dell’iniziativa e sul legame tra università e territorio. L’intitolazione rappresenta per Paccher un riconoscimento concreto alla storia del Trentino e alla figura di De Gasperi, cui la comunità continua a guardare come riferimento di serietà e impegno pubblico. Con il nuovo nome, la BUC consolida la propria identità di biblioteca universitaria al servizio degli studenti e della cittadinanza, mantenendo al centro attività di studio, consultazione e valorizzazione del patrimonio culturale.