PAT * PINZOLO: FAILONI, «INAUGURATI I CAMPI DA TENNIS COPERTI, DUE IN PLAY-IT»

19.00 - sabato 26 luglio 2025

Pomeriggio di festa nel centro sportivo comunale Pineta di Pinzolo, per l’inaugurazione dei due campi indoor da tennis. Alla cerimonia, assieme al sindaco Michele Cereghini e al presidente del Tennis Club locale Tarcisio Bonapace, ha portato il suo saluto anche l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni: “Inauguriamo i nuovi campi da tennis in un momento particolarmente favorevole a questo sport – ha affermato l’assessore Failoni nel ringraziare il presidente del Tennis Club Tarcisio Bonapace – dopo le recenti imprese di Sinner.

Già negli anni ’80 ricordo che si parlava di costruire dei campi da tennis a Pinzolo, ma non ci siamo riusciti. La nuova legge sullo sport, uno dei punti fermi del mio programma nella scorsa legislatura come assessore provinciale allo sport, ha permesso di cambiare le cose e proprio qui abbiamo effettuato tre interventi in sei anni, mentre in tutta la provincia abbiamo finanziato la costruzione e sistemazione di 140 impianti sportivi”.

“Oggi festeggiamo un traguardo importante per gli sportivi e la comunità di Pinzolo – ha concluso l’assessore Failoni – e il mio augurio è che su questo campo tanti bambini del paese possano iniziare il loro percorso nel mondo del tennis e praticare questo sport il più a lungo possibile”.

Il centro tennis di Pinzolo offre ad agonisti e appassionati 4 campi da tennis (2 in terra battuta e 2 coperti in play-it inaugurati oggi), un campo da pickleball e uno per il padel all’aperto. La cerimonia è proseguita con l’esibizione dell’ex tennista professionista attivo negli anni ’90 Stefano Pescosolido, con il conferimento delle medaglie commemorative ai soci fondatori del Tennis Club Pinzolo e l’inaugurazione della mostra fotografica che celebra i momenti salienti della storia della società.