PAT * MOLVENO: FUGATTI, «RIAPRE LA SS 421 DOPO I LAVORI DI ALLARGAMENTO, NEI PROSSIMI MESIE RETI METALLICHE SULLE ROCCE»

14.30 - sabato 26 luglio 2025

“Una strada più scorrevole, più larga e più sicura sia per i turisti sia per i residenti”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenuto questa mattina con l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina, al taglio del nastro della porzione di strada statale dei laghi di Molveno e Tenno, al termine dei lavori di allargamento.

“Questo intervento – ha proseguito il presidente Fugatti – rientra in uno sforzo collettivo tra le amministrazioni per trovare le soluzioni a favore della comunità nel suo insieme. L’impegno della Provincia per dare un sistema stradale più efficiente a chi decide di abitare in queste zone non si esaurisce qui. Sono infatti in cantiere altri lavori, uno dei quali coinvolge questa strada nel tratto più vicino al lago di Molveno”.

“Un lavoro particolarmente sentito nella Comunità delle Giudicarie esteriori e Paganella – ha affermato l’assessore Tonina -. Questo tratto di strada è molto utilizzato in tutti i periodi dell’anno e fare in modo di migliorare un tragitto che in passato ha creato problemi costituisce un’azione concreta per far vivere e valorizzare i territori di montagna”.

All’inaugurazione erano presenti il consigliere provinciale Daniele Biada, il presidente della Comunità di valle, e i sindaci di diversi paesi limitrofi. Ilaria Rigotti, prima cittadina di San Lorenzo Dorsino ha sottolineato il lavoro di squadra operato dalle amministrazioni comunali coinvolte al fine di migliorare un importantissima arteria stradale che collega la valle con l’alto Garda.

I lavori hanno interessato un tratto di circa 750 metri compreso tra San Lorenzo in Dorsino e Molveno, poco più a sud del lago di Nembia, sono iniziati nel settembre del 2024 e rappresentano il secondo lotto (UF2 – OPERA S-526/ 2) dei “Lavori di allargamento e mitigazione del rischio da crolli”.

Il primo lotto, conclusosi all’inizio del 2023, aveva visto l’installazione di una serie di barriere paramassi a monte della sede stradale. Nel corso di questo secondo intervento si è provveduto a effettuare la profilatura a monte delle pareti rocciose più sporgeni e la costruzione a valle di murature e sbalzi in calcestruzzo armato fondati su micropali al fine di adeguare la piattaforma stradale alla larghezza prevista di 7 metri in modo da addolcire le curve presenti e rendere più scorrevole la strada.

Inizialmente il progetto prevedeva durante le lavorazioni la chiusura totale di 23 giorni e per il rimanente periodo dei lavori senso unico alternato. Invece, la chiusura si è resa necessaria solamente nelle ore notturne per brevi periodi per eseguire delle lavorazioni interferenti con il traffico mentre sempre rimasta aperta al traffico nelle ore diurne.

Al termine della stagione turistica saranno completati i lavori per la posa di reti metalliche su roccia. L’intervento rientra in una serie di opere programmate sul territorio che prevedono la costruzione del marciapiede in località Dasindo e la sistemazione di un tratto di 5 chilometri nei pressi della parte sud del lago di Molveno sulla medesima strada statale 421, la messa in sicurezza della SP 213 in località Poia, la variante di Ponte Arche e la rettifica con adeguamento della galleria Ponte Pià sulla SP 237 del Caffaro.