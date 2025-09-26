PAT * NOMINE: «MAURO GROFF NUOVO MANAGER DELLA MOBILITÀ, PER COORDINARE I TRASPORTI»

11.20 - venerdì 26 settembre 2025

Con un provvedimento deliberato nella seduta odierna la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette Mattia Gottardi, ha individuato nella persona dell’ingegnere Mauro Groff, attuale dirigente generale dell’Unità di missione strategica Patrimonio e trasporti, il nuovo Manager provinciale della mobilità.

Con questa nomina Groff assume anche le funzioni di componente dell’Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile.

La figura di Manager provinciale della mobilità è prevista dalla legge provinciale n. 6 del 2017 ed è individuata dalla Giunta tra i dirigenti della Provincia, sentito l’Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile.

Svolge funzioni di coordinamento generale e non gerarchico tra settori e strumenti della mobilità.