Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * NOMINE: «MAURO GROFF NUOVO MANAGER DELLA MOBILITÀ, PER COORDINARE I TRASPORTI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.20 - venerdì 26 settembre 2025

Con un provvedimento deliberato nella seduta odierna la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette Mattia Gottardi, ha individuato nella persona dell’ingegnere Mauro Groff, attuale dirigente generale dell’Unità di missione strategica Patrimonio e trasporti, il nuovo Manager provinciale della mobilità.

Con questa nomina Groff assume anche le funzioni di componente dell’Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile.

La figura di Manager provinciale della mobilità è prevista dalla legge provinciale n. 6 del 2017 ed è individuata dalla Giunta tra i dirigenti della Provincia, sentito l’Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile.

Svolge funzioni di coordinamento generale e non gerarchico tra settori e strumenti della mobilità.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.