PAT * METEOTRENTINO: «NUOVA PERTURBAZIONE ATLANTICA CON PIOGGE E TEMPORALI TRA STASERA E MARTEDÌ, POSSIBILI RAFFICHE DI VENTO»

11.50 - lunedì 1 settembre 2025

Dal pomeriggio di sabato il tempo è migliorato, ma una nuova perturbazione atlantica è prevista transitare sul territorio provinciale tra stasera e la serata di domani. Lo comunica Meteotrentino.

Sono attese precipitazioni a tratti diffuse e localmente intense, anche a carattere temporalesco, in particolare durante la prossima notte, quando è previsto il passaggio di un primo impulso instabile accompagnato da venti forti sudoccidentali in quota.

I rovesci si muoveranno rapidamente verso nord-est e, su aree ristrette, potranno determinare piogge molto intense (oltre 30 millimetri in poche decine di minuti) e possibili raffiche di vento di forte intensità.

Nel corso della giornata di martedì, i flussi in quota tenderanno ad attenuarsi, ma il tempo rimarrà instabile con ulteriori precipitazioni, anche sotto forma di rovescio temporalesco.

I fenomeni saranno più probabili nel pomeriggio e in serata, in concomitanza con il transito dell’asse della saccatura.

Gli accumuli previsti entro la serata di martedì sono mediamente compresi tra 20 e 40 millimetri, con possibili picchi locali superiori a 60 millimetri.

Per le giornate di mercoledì e giovedì, la probabilità di piogge risulta invece bassa.