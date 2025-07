PAT * «LAVORI IN TANGENZIALE E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, A22 GRATUITA A TRENTO VERSO SUD DA MARTEDÌ 29 LUGLIO»

16.35 - venerdì 25 luglio 2025

A partire da martedì 29 luglio, per una durata stimata di 15 giorni, verrà istituito il restringimento della carreggiata in direzione Verona della tangenziale di Trento (SS 12 al km 380+160 circa) nel tratto Campotrentino-Trento Centro, per consentire i lavori di messa in sicurezza della barriera stradale lato monte del ponte sull’Adige, all’altezza dello svincolo di Trento Centro (Uscita 6).

Per favorire la viabilità e la tutela della sicurezza stradale, dovrà essere chiuso contestualmente lo svincolo in ingresso alla SS 12 di Campotrentino (svincolo 7) per tutta la durata dei lavori.

Per i veicoli leggeri provenienti dalla Valsugana, si consiglia di utilizzare l’uscita 9 – Trento Nord – per l’ingresso in città durante il periodo dei lavori.

Il Corpo di Polizia Locale di Trento presidierà i principali punti nevralgici della viabilità per garantire una maggiore fluidità del traffico.

Nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 luglio, dalle 21.00 alle 5.00, il traffico in direzione Verona verrà interamente deviato sulla viabilità urbana del Comune di Trento (Uscita 7- via Maccani, via Pedrotti, Ponte s.Giorgio, immissione 6 della SS12 a Trento Centro) per consentire la posa della segnaletica e la formazione del cantiere.

Per limitare ulteriormente i disagi alla circolazione, nella fascia oraria tra le 7:00 e le 20:00, dal 29 luglio al 14 agosto 2025, limitatamente alla tratta Trento Nord – Trento sud, è previsto l’esonero dal pagamento del pedaggio per tutti gli utenti che utilizzeranno, in alternativa alla statale 12, l’autostrada del Brennero, in direzione Verona, con ingresso alla stazione di Trento Nord ed uscita alla stazione di Trento Sud.

Proprio a tal fine la Giunta Provinciale ha autorizzato l’attivazione della convenzione con Autostrada del Brennero, il cosiddetto “urban pass”, che consente di transitare gratuitamente sull’A22 secondo le modalità indicate, disponendo anche la relativa copertura di spesa a carico della Provincia.