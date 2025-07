TASS * «ISRAELE NON HA PROVE DI DEVIAZIONE SISTEMATICA DEGLI AIUTI ONU DA PARTE DI HAMAS, IL SISTEMA DI AIUTI ONU EFFICACE NONOSTANTE LE CRITICHE»

19.50 - sabato 26 luglio 2025

Israele non ha ottenuto prove di una deviazione sistematica degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite da parte di Hamas nella Striscia di Gaza, ha scritto il New York Times citando fonti.

I funzionari militari israeliani riconoscono che il sistema di distribuzione degli aiuti delle Nazioni Unite, spesso criticato da Israele, si è dimostrato efficace nel consegnare cibo alla popolazione di Gaza e ha incontrato meno interferenze da parte di Hamas rispetto ad altre organizzazioni umanitarie.

Israel has not obtained proof of systematic diversion of UN humanitarian aid by Hamas in the Gaza Strip, The New York Times wrote, citing sources.

Israeli military officials reportedly acknowledge the UN aid distribution system, frequently criticized by Israel, has proven effective in delivering food to Gaza’s population and faced less Hamas interference compared to other humanitarian organizations.