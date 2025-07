PAT * «JJ4, FAILONI: “ABBIAMO AGITO CON RIGORE E RISPETTO DELLE REGOLE”»

13.50 - lunedì 21 luglio 2025

“Respingiamo esplicitamente la rappresentazione mediatica secondo cui la Fondazione avrebbe descritto la gestione di JJ4 e degli orsi da parte del Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento come ‘catastrofiche’. Ciò che abbiamo descritto come catastrofico è l’ostacolo legale che ha impedito la soppressione dell’orso JJ4. Sulla base della nostra esperienza con gli orsi selvatici in cattività, in particolare Jurka e DJ3, sappiamo che questi animali soffrono immensamente in cattività.”, a dirlo è la Fondazione che gestisce il “Parco alternativo per orsi e lupi” della Foresta Nera dove nella serata di sabato 19 luglio è stata trasferita l’orsa JJ4.

Sempre la Fondazione ricorda che: “La natura non pensa in termini di individui, ma di popolazioni, quindi deve essere possibile considerare anche la soppressione dei singoli animali”.

“Accogliamo con favore e gratitudine il messaggio della Stiftung für Bären – Wildtier- und Artenschutz, che contribuisce a ristabilire la verità rispetto a quanto riportato da alcuni media. La stessa Fondazione mette in luce la proficua collaborazione con il Servizio Faunistico e con il team veterinario, riconoscendo la professionalità con cui operiamo da anni, anche in collaborazione con partner internazionali – commenta l’assessore provinciale alle foreste, con delega ai grandi carnivori Roberto Failoni -. Si tratta di un riconoscimento che ci fa particolarmente piacere, un’ulteriore conferma del fatto che la Provincia si è mossa nel rispetto delle regole e con senso di responsabilità istituzionale.

La collaborazione con la Fondazione tedesca e con specialisti del settore, sviluppata anche nell’ambito dell’IBA (International Association for Bear Biology and Bear Management), testimonia l’impegno condiviso per una gestione attenta e seria dei grandi carnivori e delle problematiche legate alla loro presenza.

Ringraziamo la Fondazione per il contributo costruttivo che ha voluto offrire con questo chiarimento”, conclude l’assessore Failoni.