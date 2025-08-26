PAT * GEROSA, «IL MONDO DELLA CULTURA TRENTINA HA SALUTATO IL DIRIGENTE FRANCO MARZATICO, HA AVUTO UNA VISIONE MANAGERIALE MODERNA ED INNOVATIVA»

18.31 - martedì 26 agosto 2025

Il mondo della cultura trentina ha salutato oggi il dirigente generale Franco Marzatico, che domani, 27 agosto, concluderà il suo percorso professionale alla guida della cultura trentina, aprendo una nuova fase della sua vita.

Si chiude un capitolo lungo e prolifico dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, un percorso professionale che ha saputo unire l’approfondita ricerca scientifica a una visione manageriale moderna e innovativa e al coraggio di accettare sfide sempre nuove guardando alla cultura come un bene comune da salvaguardare e promuovere.

Oggi, al momento di saluto organizzato presso l’Umst soprintendenza, accanto ai tanti dipendenti e dirigenti provinciali, c’era anche l’assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa, che ha rivolto parole di apprezzamento e stima al dottor Franco Marzatico: “Oggi salutiamo un uomo che ha speso la sua vita per la cultura, lasciando un’eredità di progetti, idee e risultati concreti che continueranno a influenzare positivamente il nostro settore per gli anni a venire.

Il suo impegno nell’amministrazione è stato profondo e qualificante, e a questo si è affiancata un’intensa attività che ha spaziato dall’ambito accademico alle pubblicazioni scientifiche, che lo hanno reso una figura di spicco di livello non solo nazionale.

In questo avvio di legislatura ho imparato a conoscere il dott. Marzatico sia dal lato professionale che da quello umano e ho scoperto in lui una persona dalle grandissime qualità, per me difficilmente sostituibile.

Abbiamo lavorato in questo periodo in modo proficuo, attraverso un costante e serrato confronto costruttivo nell’interesse comune per la nostra comunità, e tanto ancora avremmo da portare avanti insieme con le tante progettualità avviate.

Saluto quindi oggi Franco con emozione e con il dispiacere dovuto alla consapevolezza che non avrò più al mio fianco un validissimo professionista. A lui vanno i più sinceri auguri per il suo futuro, con la certezza che il suo contributo rimarrà un riferimento essenziale per tutto il mondo della cultura del nostro territorio e non solo”, così l’assessore Gerosa.

La dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, Francesca Mussino, ha aggiunto: “È stato per me un grande onore collaborare con Franco Marzatico, di cui ho apprezzato non solo l’eccezionale competenza professionale e culturale, ma anche il suo stile sempre garbato e il forte senso istituzionale che mi ha trasmesso in questa breve esperienza condivisa.

Concordo pienamente con l’assessore Gerosa quando afferma che Franco è insostituibile. Tuttavia, spetta a noi, sulla base dell’esperienza vissuta insieme a lui, riflettere e raccogliere gli insegnamenti necessari per poter ripartire con la struttura, individuare il nuovo responsabile e proseguire le attività avviate durante questa legislatura.

Attività che spaziano dalla protezione del patrimonio culturale, di fondamentale importanza, alla progettazione del disegno di legge unitario che, insieme a Franco, abbiamo iniziato a delineare”.

Marzatico ha voluto ringraziare i tanti presenti: “Ho avuto il privilegio di lavorare con voi in tanti ruoli e contesti diversi, e spero davvero di aver seminato qualcosa che rimanga.

Per me la cultura, senza umanità, non esiste. L’empatia è un valore essenziale, soprattutto quando le dinamiche del lavoro o della vita ci mettono alla prova.

In questi anni ho trovato in voi non solo professionalità, ma anche sostegno, fiducia, capacità di condivisione: qualità che hanno reso questo cammino meno faticoso e molto più ricco.

Mi porto dentro la consapevolezza che non si è lavorato per interessi personali, ma per un bene pubblico che va oltre ciascuno di noi. È stato un piacere e un onore poter assumere il ruolo di interprete delle istituzioni”, ha concluso Marzatico ringraziando l’assessore Gerosa e la dirigente Mussino e ricordando un importante risultato, quello di aver raddoppiato i contributi per i beni culturali.

Formatosi come archeologo, Franco Marzatico ha iniziato il suo percorso in Provincia autonoma di Trento nel 1989, dopo importanti esperienze di scavo e di attività di ricerca con innumerevoli campagne sul territorio, non solo di ambito nazionale.

Quest’attività da libero professionista, ha gettato le basi per la carriera nel campo della cultura trentina che ben presto lo ha portato a dirigere il Castello del Buonconsiglio per quasi vent’anni, dal 1995 al 2014, ruolo che è tornato a ricoprire anche dal 1° aprile del 2025.

Sotto la sua guida, il complesso monumentale si è trasformato in una realtà museale dinamica, capace di attrarre un numero sempre crescente di visitatori e di affermarsi come polo culturale di eccellenza extra provinciale.

Il suo stile professionale ha saputo coniugare la tutela e la conservazione con la divulgazione, portando a Trento mostre di risonanza internazionale come “Ori delle Alpi” e “Egitto mai visto”, che hanno messo in dialogo il patrimonio trentino con collezioni da tutto il mondo.

Nel 2014 ha assunto l’incarico di dirigente per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso, diventando successivamente, nel 2015, soprintendente per i Beni culturali, quindi nel 2023 dirigente generale dell’Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, guidando il settore della tutela e della salvaguardia in unione con quello delle attività culturali.

La sua attività dirigenziale è sempre stata accompagnata da importanti riconoscimenti e premi e, soprattutto, da partecipazioni a comitati scientifici, consigli di amministrazione, organi di rappresentanza di molte istituzioni nazionali, a dimostrazione di come la sua professionalità e la sua competenza fossero apprezzate da tanti colleghi del mondo culturale.

Professore universitario si è sempre speso per la trasmissione della conoscenza, vedendo nelle future generazioni una risorsa importantissima per lo sviluppo delle discipline specialistiche.

Innumerevoli poi gli articoli, i saggi, i cataloghi, le partecipazioni alla letteratura scientifica non solo di ambito archeologico che fanno parte del suo curriculum.