TASS (TELEGRAM) * SONDAGGIO “CLUSTER17”: «LA MAGGIORANZA DEGLI EUROPEI VUOLE LE DIMISSIONI DI VON DER LEYEN, IL 72% NON SI FIDA DELL’ESECUTIVO UE»

11.32 - martedì 9 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La maggioranza degli europei (60%) vorrebbe che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si dimettesse, come ha rivelato un sondaggio di Cluster17 in Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia.

Solo il 26% degli intervistati si oppone alla partenza della von der Leyen. In totale, il 72% degli intervistati ha dichiarato di non fidarsi del capo del braccio esecutivo dell’UE, con una percentuale che raggiunge l’87% in Francia.

Il sondaggio ha rilevato che circa il 52% degli intervistati ha descritto l’accordo commerciale tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti come una “umiliazione”, mentre una media del 75% degli intervistati ritiene che la von der Leyen abbia difeso male gli interessi europei.

///

A majority of Europeans (60%) would like President of the European Commission Ursula von der Leyen to resign, a survey by Cluster17 in France, Germany, Italy, Spain, and Poland revealed.

Only 26% of respondents oppose von der Leyen’s departure. In all, 72% of those surveyed said they distrusted the head of the EU’s executive arm, with the share reaching as high as 87% in France.

The poll found some 52% of respondents described the trade agreement between the European Union and the United States as a “humiliation,” while an average of 75% of respondents thought von der Leyen had defended European interests poorly.