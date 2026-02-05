PAT * “EUROPA IN MOVIMENTO“:«ORCHESTRA GIOVANILE DI FIATI DELL’EUREGIO A DOBBIACO 2026, APERTE LE ISCRIZIONI»

11.30 - giovedì 5 febbraio 2026

“Europa in movimento, viaggio, incontro, trasformazione”: con questo il motto, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino organizza anche quest’anno la settimana estiva dell’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio in collaborazione con le Associazioni di musica a fiato dei tre territori.

Fino a 60 giovani musicisti/e tra i 16 e i 30 anni provenienti dall’Euregio dal 18 al 25 luglio 2026 potranno partecipare a una settimana all’insegna della musica e della convivialità: si inizierà con le giornate di prove a Dobbiaco, per poi concludere con tre concerti dal 23 al 25 luglio in Tirolo, Alto Adige e Trentino.

Il presidente dell’Euregio e Capitano del Tirolo e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano incoraggiano giovani talenti musicali di tutti e tre i territori a candidarsi.

L’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio celebra quest’anno la sua decima edizione.

In questi anni hanno partecipato molti giovani talenti emergenti appassionati di musica e, grazie anche ad esperti direttori d’orchestra, hanno potuto sperimentare come la musica unisca le persone oltre i confini nazionali e linguistici.

Anche quest’anno i giovani talenti musicali saranno affiancati da un trio di rinomati direttori/direttrici d’orchestra che vedrà la direzione artistica di Franco Puliafito, originario del Trentino e già più volte direttore dell’Orchestra Giovanile di fiati dell’Euregio, nonché la partecipazione, per la prima volta, di Gaby Campidell, originaria dell’Alto Adige, e di Lukas Hofmann, originario del Tirolo che selezioneranno il programma musicale e faranno in modo che 60 giovani musicisti/e molto diversi tra diano vita a un’orchestra armoniosa.

Iscrizioni entro il 15 aprile 2026 tramite l’Associazione tirolese di musica per fiati nella sezione orchestra-fiati sul sito web dell’Euregio.

La quota di partecipazione alla settimana di prove dell’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio è di 150 euro e comprende vitto, alloggio, spartiti e viaggio da e per Innsbruck, Bolzano e Trento.