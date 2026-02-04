PAT * CEDIMENTO MANTO STRADALE: «SS47 VALSUGANA IN CORSO SCAVI PER RIPRISTINO, CHIUSA DA LEVICO A PERGINE EST TRAFFICO DEVIATO SU SP1»

17.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

Continuano sulla SS47 Valsugana le operazioni di ripristino della sede stradale interessata dal cedimento avvenuto questa mattina in località San Cristoforo, in corrispondenza dell’attraversamento del Fos dei Gamberi, e attualmente chiusa al traffico.

In queste ore sono in corso gli scavi per la sostituzione dei tubi in cui scorre la roggia sottostante alla carreggiata.

I lavori si protrarranno per tutta la giornata di domani, in linea con la previsione di terminare il ripristino nel tardo pomeriggio di venerdì, con l’obiettivo di consentire la la riapertura della SS47 al termine delle verifiche tecniche necessarie a garantire la sicurezza della circolazione.

Si ricorda che la SS47 rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra lo svincolo di Levico – al km 111 circa – e lo svincolo di Pergine Est, al km 118 circa.

Il traffico veicolare viene deviato sulla SP1 del Lago di Caldonazzo.

Una misura dettata da ragioni di sicurezza a seguito del cedimento e per permettere l’intervento delle squadre composte dal Servizio Gestione strade con i colleghi dei Servizi Prevenzione rischi e Bacini montani, dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e dai Vigili del fuoco volontari di Pergine.