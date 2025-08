PAT * COORDINATORE EDUCAZIONE FISICA: GEROSA, «APERTE LE CANDIDATUR, RETE TRA SCUOLA E MONDO SPORTIVO»

17.10 - martedì 5 agosto 2025

E’ stato pubblicato l’avviso per la presentazione della manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di Coordinatore provinciale per l’educazione fisica e sportiva per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

“L’attività sportiva a scuola non può essere ricondotta solo una specifica materia scolastica: è infatti uno strumento educativo forte, che incide profondamente sulla crescita dei ragazzi, sul piano fisico, cognitivo, emotivo e relazionale. Lo sport inserito nella scuola aiuta nella trasmissione di valori come rispetto, disciplina, collaborazione e sana competizione. Ma significa anche favorire il benessere psicofisico degli studenti, promuovere con esso anche sani stili di vita e l’inclusione. In quest’ottica si inserisce l’area dedicata alle progettualità sportive presso il Dipartimento istruzione, che riveste un ruolo strategico in quanto chiamato a costruire una rete tra scuola, territorio e mondo sportivo, contribuendo alla diffusione di una cultura dello sport sana, inclusiva e formativa, centrata sulla crescita armonica di ogni studentessa e studente. Ringrazio tutti coloro che quest’anno all’interno di questo ufficio hanno portato avanti con determinazione tutte le attività, con successo, nonostante l’assenza per l’anno scolastico appena terminato della figura del coordinatore sportivo” questo il commento dell’assessore provinciale all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa.

Possono candidarsi i docenti di scienze motorie e sportive di ruolo attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato e/o determinato. La candidatura, da redigere secondo un fac-simile allegato all’avviso, deve contenere un curriculum vitae dettagliato che evidenzi titoli di studio, pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali e competenze organizzative, relazionali e informatiche, con riferimento anche ad attività svolte fuori dal contesto scolastico.

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate a partire da oggi, martedì 5 agosto fino a lunedì 25 agosto 2025 esclusivamente all’indirizzo PEC dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it. Maggiori informazioni e il fac-simile della domanda sono disponibili sul portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it.

La figura del Coordinatore provinciale per l’educazione fisica e sportiva, prevista per legge, sarà individuata per la Provincia autonoma di Trento per il triennio 2025/2028 attraverso una procedura selettiva per mezzo di pubblico avviso appena bandita.

I candidati saranno convocati per un colloquio individuale motivazionale, che approfondirà il loro percorso professionale, le motivazioni personali e le attitudini al ruolo. La data e l’ora del colloquio saranno pubblicate sul sito istituzionale entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle candidature sul portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it.

Una commissione, composta da esperti del settore e funzionari dell’amministrazione scolastica, valuterà le candidature, formulando un giudizio di idoneità. La nomina sarà effettuata dal Dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura sulla base della graduatoria degli idonei.

Il docente incaricato sarà esonerato dall’insegnamento per la durata dell’incarico, che comporta un impegno a tempo pieno di 36 ore settimanali. Al Coordinatore sarà corrisposto un compenso accessorio annuo lordo di 10.000 euro, comprensivo di eventuali ore straordinarie. L’incarico non è compatibile con alcuna funzione o carica, anche non retribuita, all’interno di enti sportivi quali CONI, CIP, Sport e Salute S.p.A., Federazioni o società sportive.