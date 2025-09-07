Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * «ORBAN: L’UCRAINA SARÀ DIVISA, UN TERRITORIO TRA LA RUSSIA E L’OCCIDENTE»

20.56 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Ucraina come Stato sarà effettivamente divisa tra la Russia e l’Occidente a causa del conflitto in corso, ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orban durante un evento organizzato dal partito di governo Fidesz – Alleanza Civica Ungherese.

Secondo Orban, l’Ucraina potrebbe essere divisa in zone russe, occidentali e smilitarizzate.

Ukraine as a state will be actually divided between Russia and the West as a result of the ongoing conflict, Hungarian Prime Minister Viktor Orban said at an event organized by the ruling Fidesz – Hungarian Civic Alliance party.

According to Orban, Ukraine may be divided into the Russian, Western, and demilitarized zones.

