PAT * CONGRESSO CISL – ROVERETO: SPINELLI, « NUOVE STRATEGIE E NUOVI APPROCCI, PER FRONTEGGIARE TEMPI DIFFICILI»

11.20 - martedì 6 maggio 2025

Agire con responsabilità per individuare il modo migliore di affrontare un periodo particolarmente complicato come quello attuale. Il messaggio dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca, intervenuto ieri pomeriggio al ventesimo congresso confederale della Cisl nella sala Piave di Trentino Sviluppo a Rovereto, è stato chiaro.

Dopo la relazione iniziale del segretario del sindacato Michele Bezzi, l’assessore ha ricordato come sia necessario per le istituzioni avere un approccio differente per far fronte alle nuove sfide. A partire dal tema della sicurezza, per il quale la Provincia è al lavoro al fine di diffondere quanto più capillarmente la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro e nel prevenire, nella maniera più efficace possibile, gli incidenti anche con l’implementazione recente del marchio Buon Lavoro che responsabilizza i lavoratori e lavoratrici.

L’assessore ha poi ricordato il lavoro svolto dalla Giunta in collaborazione con il Servizio lavoro e le forze dell’ordine per agire nei confronti di chi non applica e rispetta i contratti collettivi, l’avvio di un percorso per incentivare il lavoro femminile e la conciliazione lavoro famiglia, i pericoli derivanti dall’indifferenza che sta colpendo tutti, l’importanza di trovare forme di sostegno a favore di chi è più debole, fragile, esposto al rischio di emarginazione.

Tra gli altri temi toccati anche il rapporto con i sindacati, il bisogno di diffondere la cultura dell’innovazione anche in rapporto alle nuove tecnologie che si stanno diffondendo e nei confronti delle quali tutti dovranno operare un percorso di crescita con una mentalità aperta all’innovazione.

Presenti in sala, tra gli altri, anche il presidente del consiglio provinciale, i segretari di Cgil e Uil Andrea Grasselli e Walter Largher, il presidente delle Acli trentine Walter Nicoletti e il direttore generale del Consorzio dei Comuni Trentini Marco Riccadonna, prima dell’intervento conclusivo del segretario nazionale della Cisl Andrea Cuccello. I lavori proseguono nella giornata odierna con la tavola rotonda “Stati Uniti, Europa, Italia: i nuovi orizzonti” che precederà le due sessioni di voto che andranno a delineare il nuovo assetto della Cisl.