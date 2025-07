PAT * CENTRO SERVIZI CULTURALI S.CHIARA: GEROSA, «APPROVATA LA RIORGANIZZAZIONE E PRONTO L’AVVISO PER IL NUOVO CDA»

18.51 - lunedì 21 luglio 2025

Nella giornata di domani verrà pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature finalizzate all’individuazione dei componenti del futuro Consiglio di amministrazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

Un passaggio importante, che segna una nuova fase per l’Ente e rappresenta il compimento di un percorso avviato nei mesi scorsi.

“Con la pubblicazione del bando – sottolinea l’assessore alla cultura Francesca Gerosa – si apre una nuova stagione per il Centro. La commissaria straordinaria ha svolto un eccellente lavoro, ponendo le basi per un Centro in salute, più solido e organizzato. Un percorso condotto con serietà e trasparenza, che ha coinvolto anche il personale e le rappresentanze sindacali”.

Tra i passaggi centrali di questo percorso, l’aggiornamento del regolamento del Centro e l’elaborazione di una proposta di riorganizzazione della struttura amministrativa, approvata dalla Giunta provinciale lo scorso venerdì.

Il progetto di riorganizzazione – frutto di un lavoro condiviso tra la commissaria, l’assessore Gerosa e la dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Francesca Mussino – è stato presentato il 4 luglio alle Organizzazioni sindacali e ai dipendenti in uno specifico incontro.

Il bando rappresenta un tassello importante verso la nomina del nuovo Consiglio, nella prospettiva di rafforzare ulteriormente il ruolo del Centro come riferimento culturale per l’intero territorio.

Dopo la decisione di commissariamento del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, approvata con delibera di giunta su stimolo dell’assessore alla cultura Francesca Gerosa il 7 novembre 2024, quale azione di supporto al Centro, si è avviato un percorso di approfondimento e analisi che ha visto nei mesi scorsi anche l’approvazione di un aggiornamento del suo regolamento.

Tra gli obiettivi, anche l’elaborazione di una proposta di riorganizzazione della sua struttura amministrativa, che è stata approvata venerdì scorso in Giunta.

“La decisione di venerdì – commenta l’assessore Gerosa – completa, insieme ad altre attività tra le quali anche aver garantito ai lavoratori il giusto riconoscimento dei premi di produttività, le azioni di miglioramento della funzionalità del Centro servizi culturali S. Chiara, Ente strategico di programmazione e coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale.

La proposta approvata si pone il duplice obiettivo di efficientare la struttura organizzativa attraverso una riorganizzazione delle deleghe, e di migliorare il benessere organizzativo, attraverso una riallocazione delle diverse funzioni.

La stessa è stata formulata avendo a riferimento anche i contesti organizzativi di altri enti strumentali della Provincia attivi nel settore della cultura.

L’analisi condotta dalla Commissaria straordinaria ha confermato, peraltro, la necessità di un ampliamento della pianta organica, che negli anni è rimasta sostanzialmente stabile pur in presenza di un significativo aumento delle attività svolte dall’ente, con un aumento delle giornate di utilizzo delle strutture del 15% fra 2019 e 2024 e del 24% del numero di spettatori nel medesimo periodo”.

Nelle sue linee generali la riorganizzazione, che ha accolto anche alcune specifiche richieste delle organizzazioni sindacali, prevede l’istituzione di due nuove aree.

Un’area di supporto alla direzione e affari giuridici alla quale assegnare le funzioni di procurement e supporto giuridico, oltre che la gestione del personale dell’Ente; la seconda di programmazione artistica e promozione nella quale far confluire la segreteria artistica e le attività di promozione.

Per l’individuazione dei quadri cui affidare la direzione di tali aree si procederà a specifiche selezioni.

Il progetto prevede inoltre l’introduzione di nuovo personale attraverso l’attivazione di selezioni per alcune specifiche figure (referente degli allestimenti, referente delle manutenzioni, supporto all’area contabile e del personale), sviluppi di carriera (progressioni) e l’attivazione di procedure di selezione per posizioni oggi coperte da personale somministrato/tempo determinato.

Già domani, proprio idealmente a terminare il lungo ma soddisfacente processo di ripristino del regolare funzionamento dell’Ente, sarà pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per l’individuazione dei nominativi indicati dalla Provincia per il prossimo Consiglio di amministrazione.

“Ringrazio la commissaria per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi, tutti i lavoratori e il direttore per la fattiva collaborazione. La decisione dell’autunno scorso di procedere con il commissariamento è stata una scelta coraggiosa, che si è dimostrata però la scelta migliore, e ne sono soddisfatta.

Sono davvero convinta che si siano messe basi concrete e solide, rafforzando e potenziando la struttura, per far sì che il Centro possa continuare nella sua azione culturale importante per il nostro territorio”, ha concluso Gerosa.