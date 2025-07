PAT * “COSCIENZA 2025”: SPINELLI, «IL TRENTINO SI CONFERMA PUNTO DI RIFERIMENTO PER PENSIERO, DIALOGO ED INNOVAZIONE»

18.11 - lunedì 21 luglio 2025

È stato presentato questa mattina, presso la sede di Banca Trentino – Südtirol, “Coscienza 2025”, l’evento in programma nel capoluogo trentino nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2025.

Si tratta del primo appuntamento di un ciclo pensato per diventare un punto di riferimento annuale, con l’obiettivo di esplorare, in ciascuna edizione, un tema cruciale per il presente e il futuro della società.

Organizzato dal Comitato Coscienza, realtà nata per iniziativa di un gruppo di professionisti e imprenditori trentini, tra cui Corrado Tononi, l’avvocato Franco Larentis, il dottor Pasquale Mazza e Marco Scartezzini, l’evento si propone di offrire occasioni di confronto, approfondimento e dibattito, rivolte non solo alla comunità locale, ma anche all’opinione pubblica nazionale e internazionale.

L’edizione 2025 sarà interamente dedicata a una delle questioni più affascinanti e controverse del nostro tempo: “L’intelligenza artificiale ha coscienza?”

“Con Coscienza 2025, il Trentino si conferma punto di riferimento per il pensiero, il dialogo e l’innovazione – ha dichiarato il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli presente alla conferenza stampa – ospitare sul nostro territorio un appuntamento di tale rilevanza è motivo di profondo orgoglio: un evento che pone al centro una riflessione essenziale per il futuro dell’umanità, coinvolgendo studiosi e scienziati di fama internazionale.

Siamo spesso portati a rivolgere lo sguardo all’esterno, al corpo, al cervello, all’universo. Eppure, uno dei più grandi misteri risiede dentro di noi: la nostra materia grigia, ciò che siamo e come funzioniamo. Il progetto Coscienza 2025 si propone di esplorare questi interrogativi fondamentali, mettendo in relazione scienza e filosofia, materia e coscienza. Il professor Federico Faggin, ad esempio, partendo dall’informatica, ha sviluppato una visione innovativa dell’essere umano come macchina quantistica autocosciente. Le sue riflessioni rappresentano una straordinaria occasione di approfondimento e confronto. Nel mondo che ci attende, la capacità di formulare domande significative sarà sempre più centrale, persino rispetto alla ricerca di risposte – ha concluso Spinelli- è in questa prospettiva che il Trentino continuerà a investire con convinzione nel pensiero critico, nella multidisciplinarietà e nella valorizzazione del capitale umano. Coscienza 2025 rappresenta un’opportunità preziosa per interrogarsi, orientarsi e costruire nuove visioni”.