PAT * CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO – TRENTO: «È CRISTINA COLLETTINI LA NUOVA DIRETTRICE DEL MUSEO, NOMINATA DALLA GIUNTA»

16.10 - venerdì 19 settembre 2025

“Il Castello del Buonconsiglio è un simbolo del Trentino e un punto di riferimento per la sua storia e la sua identità. Con la nomina di Cristina Collettini il Trentino potrà avvalersi di una professionalità di notevole spessore che, siamo certi, saprà promuovere e valorizzare il nostro patrimonio artistico rafforzando al contempo l’attrattività culturale del nostro territorio”, ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

“É con soddisfazione che comunichiamo la nomina di Cristina Collettini alla guida del Castello del Buonconsiglio, che è un punto di riferimento nell’offerta culturale della nostra provincia, con tutte le sue complessità legate alla gestione delle diverse sedi diffuse. Dopo la nomina di Massimo Bernardi alla direzione del MUSE lo scorso anno e quella recente di Micol Forti alla guida del MART, la decisione di oggi è un ulteriore importante tassello per la gestione del nostro prezioso patrimonio culturale. La sua esperienza e la sua professionalità rappresentano una garanzia per affrontare sfide sempre più ingaggianti e intraprendere nuove progettualità per far dialogare il Museo del Castello del Buonconsiglio con il mondo culturale nazionale e internazionale. Auguro all’arch. Collettini un buon lavoro”, ha dichiarato Francesca Gerosa, assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento.

Specialista in restauro dei monumenti, con un master in direzione dei lavori di restauro e una lunga esperienza nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, Collettini dal 2010 è in forza al Ministero della Cultura, dove ha ricoperto incarichi di rilievo presso la Direzione Regionale Toscana, la Soprintendenza Archeologica di Roma, il Segretariato Regionale Lazio e il Parco Archeologico del Colosseo. Dal 2021 al 2025 ha guidato le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo e, dal 2022 al 2024, anche quelle di Chieti e Pescara.

Ha maturato un’esperienza ventennale nella direzione di lavori pubblici di restauro e valorizzazione del patrimonio, seguendo interventi di altissimo profilo come la realizzazione del nuovo piano dell’arena del Colosseo, la progettazione e direzione dei lavori del Nuovo Museo del Foro Romano, il restauro dell’Arco di Tito e dell’Arco di Settimio Severo, oltre ad importanti progetti di sicurezza e valorizzazione presso Ostia Antica e il Parco del Colosseo.

Premiata tra le 100 Eccellenze Italiane 2024 e insignita del Premio Internazionale Carlo d’Angiò 2025, Cristina Collettini é inoltre docente alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio de La Sapienza, e svolge attività formativa per la Protezione civile e i Caschi Blu della cultura.

La nuova direttrice del Buonconsiglio assumerà l’incarico a partire dal 1° dicembre prossimo.