COMUNE TRENTO * FONDAZIONE CARITRO: « APERTE LE CANDIDATURE DELLE ASSOCIAZIONI, PER UN COMPONENTE NEL COMITATO D’INDIRIZZO »

09.36 - martedì 16 gennaio 2024

Fondazione Caritro, aperte le candidature per le cinque associazioni per un componente nel Comitato d’indirizzo

Presentazione domande entro le ore 12 di mercoledì 14 febbraio. Sono aperti i termini per la selezione delle cinque organizzazioni culturali che proporranno i candidati per un posto nel Comitato d’indirizzo della Fondazione Caritro. Ogni associazione dovrà indicare il nome di un candidato e tra questi sarà designato il componente dell’organo. C’è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 14 febbraio per inviare la domanda.

Le associazioni interessate possono presentare la propria candidatura, accompagnata dal curriculum dell’organizzazione e dagli allegati richiesti, utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito del Comune nella sezione “Avvisi e scadenze”, disponibile anche all’ufficio Relazioni con il pubblico. È possibile inviare le domande sia tramite pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune. trento.it, che a mezzo posta, scrivendo all’ufficio Protocollo di via Maccani 148.

Le informazioni e i documenti necessari possono essere trovati al link www.tinyurl.com/4a55p2y3. Maggiori informazioni possono essere richieste al servizio Gabinetto e pubbliche relazioni chiamando il numero 0461.884216.