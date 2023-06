APT ALPE CIMBRA (TN) * TURISMO: « IL 30/6 A LAVARONE “POMPIERI EN FESTA“ / 02/7 A FOLGARIA “GALA DEL GOLF“ »

16.04 - giovedì 29 giugno 2023

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere:

VENERDÌ 30 GIUGNO – DOMENICA 02 LUGLIO

LAVARONE

POMPIERI EN FESTA

Vigili del Fuoco Volontari di Lavarone vi invitano alla grande Festa dei Pompieri a Lavarone, in Fr. Gionghi. Tre giorni all’insegna di musica, cibo e dimostrazioni con i Pompieri Volontari di Lavarone. Programma:

Venerdì 30 giugno

Ore 17.30 Apertura festa

Ore 18.00 Happy Hour

Ore 19.00 Apertura cucina

Ore 21.00 Musica con “Die Schweinhaxen” Sabato 1 luglio

Ore 11.00 Apertura festa

Ore 12.00 Apertura cucina

Ore 14.00 Percorso Vigili del Fuoco per bambini

Ore 17.00 Happy Hour

Ore 17.30 Musica con Aldo e Massimo e le loro fisarmoniche Ore 19.00 Apertura cucina

Ore 21.00 Musica con “Civico 18”

Ore 23.30 DJ Anze e Ivans con SCHIUMA PARTY

Domenica 2 luglio

Ore 11.00 Apertura festa

Ore 12.00 Apertura cucina

Ore 15.30 Manovre con i pompieri

Ore 17.00 Happy Hour con musica live

Ore 19.00 Apertura cucina

Ore 20.00 Musica con i “The Rumtopf”

Ore 21.00 Estrazione lotteria

Ore 22.00 Chiusura festa con la musica dei “The Rumtopf”

INFO APT Alpe Cimbra info@alpecimbra.it

SABATO 01 LUGLIO

FOLGARIA

SFILATA DELLA BANDA FOLKLORISTICA DI FOLGARIA

Sfilata della Banda Folkloristica di Folgaria lungo la via centrale di Folgaria con partenza dall’Hotel Irma alle ore 18.00.

DOMENICA 02 LUGLIO FOLGARIA-LOC.COSTA GALA DEL GOLF

Gara singola, “Gala del Golf – Fineco Bank Gruppi Corali”, 18 Buche Stableford- Premi: 1°-2° Netto per Categoria- 1°Lordo- 1°Signore- 1° Seniores. Gara di circuito con finale nazionale. Durata 1 giro.

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia. Aperta tutti i giorni con orario nei giorni feriali 10.00-12.00 e nei giorni festivi 10.00-18.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

BASE TUONO. Aperto il weekend e i festivi dalle 10.00 alle 17.00 Info: tel. 348 1943926 www.basetuono.it

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

LUSERNA

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Info tel. 0464789638 www.lusern.it

HAUS VON PRUK. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.0 e dalle 14.30 alle 18.00.Info e tel 0464789645 www.lusern.it FORTE WERK LUSERNA Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00.Info tel. 0464789645 www.lusern.it

VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80.

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com Tutte le info su www.alpecimbra.it

Per maggiori informazioni: Golf Club Folgaria | 0464 720480 | 333 4998644 | segreteria@golfclubfolgaria.it | www.golfclubfolgaria.it

