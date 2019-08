RAI 1 – ‘ PURCHé FINISCA BENE ‘ * 18 AGOSTO 2019, « UNA FERRARI PER DUE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Purché finisca bene. St 1 2014 Una Ferrari per due. Marcello è stato licenziato, ma non ha rivelato niente a nessuno, dando fondo ai suoi risparmi per continuare a far studiare la figlia Giulia in un esclusivo college. Tutto però cambia il giorno in cui, facendo autostop per raggiungere l’ex moglie nella campagna lucchese, viene accolto nella Ferrari di colui che lo ha silurato giudicandolo troppo vecchio.

