ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * OSPEDALE CAVALESE (TN): « LA GIUNTA PAT STA RIPENSANDO LA COLLOCAZIONE? UN CAMBIO DI ROTTA RENDEREBBE IMPOSSIBILE UNA NUOVA STRUTTURA PER LE OLIMPIADI 2026 »

Nuovo ospedale di Cavalese: la giunta sta ripensandone la collocazione? – Il consigliere Luca Zeni ha presentato un’interrogazione con la quale chiede alla Giunta provinciale di fare chiarezza rispetto all’iter di realizzazione del nuovo ospedale di Cavalese – già finanziato e con un bando di progettazione già concluso con la proclamazione dei vincitori – dopo che in val di Fiemme si è diffusa molta preoccupazione per la voce di un possibile ripensamento rispetto alla collocazione della struttura.

In particolare ha provocato tensione la voce che alcuni residenti, proprietari di terreni in una diversa zona della valle rispetto a quella dove è collocato oggi l’ospedale, siano stati avvicinati per sondare la loro disponibilità a vendere i terreni in vista della possibile rivisitazione della collocazione del nuovo ospedale da parte della Provincia.

Inutile evidenziare che, al di là della gravità di una condotta speculativa probabilmente illegittima se confermata, la scelta di spostare l’area per il nuovo ospedale sarebbe politicamente eclatante, e starebbe avvenendo al di fuori di ogni criterio di trasparenza e di confronto con la popolazione. Inoltre un cambio di rotta di tale portata renderebbe di fatto impossibile avere la nuova struttura operativa per le Olimpiadi del 2026.

Per questo motivo il consigliere Zeni ha interrogato il presidente della Provincia per conoscere la reale volontà della Provincia e, nel caso la giunta stia pensando di bloccare l’iter di realizzazione dell’ospedale per ripensarne la collocazione, se:

– sia stata svolta una valutazione rispetto alla maggiore tempistica di realizzazione;

– si sia consapevoli che questo impedirà di avere il nuovo ospedale pronto per le Olimpiadi del 2026;

– sia stata svolta una valutazione rispetto ai maggiori costi e come si pensi di finanziarli;

– quale destinazione si immagina per l’area su cui giace l’ospedale attualmente;

– quali modalità e con quale trasparenza sono state adottate per la scelta dei potenziali contraenti.

Il consigliere Zeni ha inoltre chiesto se corrisponda al vero e vi sia conoscenza di interessamenti di acquisizione di aree da parte di soggetti privati in vista di una nuova collocazione dell’ospedale e, in caso di risposta affermativa, se si ritenga lecita tale condotta, e se non si ritenga che una maggiore trasparenza rispetto ad un eventuale cambio di localizzazione dell’ospedale da parte della giunta provinciale potrebbe tutelare maggiormente da tali condotte; infine quale sia il cronoprogramma dettagliato per la realizzazione del nuovo ospedale di Cavalese.

Tutto ciò premesso, interrogo il presidente della Provincia e l’assessore competente per sapere:

2) se corrisponda al vero e vi sia conoscenza di interessamenti di acquisizione di aree da parte di soggetti privati in vista di una nuova collocazione dell’ospedale e, in caso di risposta affermativa, se si ritenga lecita tale condotta, e se non si ritenga che una maggiore trasparenza rispetto ad un eventuale cambio di localizzazione dell’ospedale da parte della giunta provinciale potrebbe tutelare maggiormente da tali condotte;

A norma di regolamento, chiedo risposta scritta