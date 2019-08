RAI 1 – ‘ Passaggio a Nord Ovest ‘ * PUNTATA DEL 3 AGOSTO 2019, « Palombari, Nine Miles Canyon, Antartide » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord Ovest. St 2018/19 Palombari, Nine Miles Canyon, Antartide 03/08/2019. Da “palombari” a “operatori tecnici subacquei”. Oggi, grazie alla tecnologia, questi professionisti del mare raggiungono record impensabili in passato. Insieme ad Alberto Angela, sarà possibile immergersi nel progresso di questa professione, nata dalla passione per il mondo sommerso.

Il paleontologo statunitense Paul Bahn condurrà alla scoperta del Nine Miles Canyon, nello Stato americano dello Utah, dove gli archeologi hanno rinvenuto più di 10.000 incisioni sulle pareti dei canyon, attribuiti alle prime tribù che abitarono questi luoghi: la cultura di Fremont, sviluppatasi tra il 700 e il 1300 d.C. Laurent, giovane subacqueo appassionato di oceani, e i suoi compagni si avventurano in Antartide per immergersi in apnea nelle sue acque gelide. Nonostante il freddo e le avverse condizioni meteorologiche, nuotando insieme a foche e balene, mostreranno al mondo la straordinaria bellezza e la fragilità del continente ghiacciato.

