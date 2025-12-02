TRENTINO VOLLEY * «SUPERLEGA, MERCOLEDÌ ALLA BTS ARENA TURNO INFRASETTIMANALE COL 90° DERBY DELL’A22: LA GUIDA A TRENTINO-VALSA GROUP MODENA»

15.01 - martedì 2 dicembre 2025

SUPERLEGA, MERCOLEDI ALLA BTS ARENA TURNO INFRASETTIMANALE COL 90° DERBY DELLA22: LA GUIDA A ITAS TRENTINO-VALSA GROUP MODENA (ORE 20.30)

Si gioca infrasettimanalmente il nono turno di regular season SuperLega Credem Banca 2025/26. L’Itas Trentino maschile sarà impegnata di fronte al proprio pubblico, ospitando mercoledì 3 dicembre alla BTS Arena la Valsa Group Modena nel tradizionale derby dell’A22. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su DAZN e VBTV.

QUI ITAS TRENTINO

Il match con gli emiliani inaugura un mese di dicembre ricchissimo di appuntamenti per la formazione Campione d’Italia, che nel giro di 27 giorni potrebbe arrivare a sostenere anche un totale di sette partite, in tre competizioni differenti (SuperLega, Champions League e Coppa Italia). La prima è sicuramente di quelle da circoletto rosso perché a far visita arriva una Valsa Group che la insegue in classifica a due punti e due posizioni di distanza.

“Iniziamo un periodo fitto di impegni, tutti molto importanti a cominciare da quello di mercoledì sera con Modena” – ha spiegato alla vigilia l’allenatore Marcelo Mendez –. “Affronteremo una squadra in salute, che sino ad ora ha dimostrato di potersela giocare contro qualsiasi avversario, perdendo appena tre partite e due delle quali solo al tie break. Battuta e muro sono sicuramente due dei punti di forza di questa Valsa Group e a maggior ragione dovremo quindi essere molto bravi ed attivi nei fondamentali di attacco ed in ricezione se vorremo continuare la nostra corsa in campionato. Per tanti anni ho seguito da lontano il campionato italiano e so perfettamente che questa è una delle sfide classiche e più attese dell’intera regular season; cercheremo di viverla al massimo, sfruttando pienamente il fattore campo per provare a regalare un’altra bella serata al nostro pubblico”.

Il tecnico trentino dovrà fare a meno solo dello schiacciatore Lavia, sostituito nel roster dal baby Giani. La squadra completerà la preparazione alla partita con gli allenamenti di questo pomeriggio e di mercoledì mattina alla BTS Arena, dove non perde da più di tredici mesi (27 ottobre 2024 con Perugia) e da ventidue partite di fila. L’incontro coinciderà con la gara numero 1.105 della storia di Trentino Volley nel settore maschile, la 507^ nel proprio impianto (bilancio di 403 vittorie e 103 sconfitte), la 624^ in regular season, la 36^ dell’anno solare in corso.

GLI AVVERSARI

Il quinto posto in classifica a due lunghezze di distanza dalla stessa Itas Trentino racconta bene come l’avvio di campionato della Valsa Group sia stato di assoluto livello. La formazione emiliana, guidata in panchina per la terza stagione consecutiva da Alberto Giuliani e da questa stagione in regia dal francese Tizi-Oualou, ha infatti vinto cinque delle otto partite giocate sino ad ora, lasciando l’intera posta in palio solo alla capolista Perugia e conquistando punti quando ha perso a Cisterna e Milano. Reduce da tre affermazioni consecutive (in casa con Padova e Grottazzolina, in trasferta al tie break a Cuneo), i canarini hanno messo in mostra un ottimo servizio (il terzo della categoria per numero di ace realizzati – 63) ed un muro molto preciso (a segno 72 volte – solo Perugia ne ha timbrati un numero maggiore, giocando però due gare in più), che hanno offerto qualità alla fase di break point.

Fra i singoli, tre i giocatori che, numeri alla mano, hanno fatto meglio: lo schiacciatore Davyskiba (settimo bomber del campionato con 130 punti), il libero australiano Perry (miglior ricevitore) ed il centrale Sanguinetti (secondo blocker e secondo giocatore nel suo ruolo in quanto a rendimento). L’acuto di maggior livello della regular season di Modena (3-1 a Piacenza) è arrivato proprio in trasferta, passando per le mani di questo terzetto e da quelle dell’opposto Buchegger.

I PRECEDENTI

Sarà il confronto ufficiale numero 90 fra Trentino Volley e Modena Volley, l’unico Club, assieme a Civitanova (sfidata 108 volte), sempre affrontato in venticinque anni e mezzo di storia gialloblù. Il bilancio è favorevole a Trento per 54-35, anche grazie a sedici vittorie negli ultimi ventidue incontri giocati. Il primo confronto a Trento si disputò poco meno di venticinque anni fa (7 gennaio 2001), con vittoria degli ospiti per 3-1. La tendenza del derby dell’A22 parla di frequenti successi casalinghi per l’Itas Trentino; alla BTS Arena il Club Campione d’Italia ha infatti ottenuto 30 vittorie in 39 match complessivamente giocati. Gli emiliani non vincono a Trento da tre anni e mezzo (6 febbraio 2022, al tie break) e, più in generale, hanno conquistato solo uno degli ultimi dieci incontri giocati (quello del 10 dicembre 2023 al PalaPanini).

L’ultimo incrocio, seppur non ufficiale, è avvenuto lo scorso 12 ottobre al PalaGeorge di Montichiari per la Finale del 4° Trofeo Ferramenta Astori; in quel caso ad ottenere la vittoria fu l’Itas Trentino per 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-23), con Gabi Garcia (20), Ramon (15) e Davyskiba (14) in evidenza sul tabellino.

GLI ARBITRI

La direzione dell’incontro sarà affidata Marco Zavater di Roma (in Serie A dal 2008) e Maurizio Canessa (di Bari – di ruolo dal 2009), all’undicesima partita congiunta di SuperLega nella loro carriera; entrambi vantano precedenti rispetto al derby dell’A22. Zavater, alla ventiseiesima direzione rispetto a Trentino Volley, ne conta quattro, con tre vittorie di Trento e una di Modena. Un solo derby dell’A22 in archivio per Canessa: quello del 26 ottobre 2022 al PalaPanini vinto dall’Itas Trentino e arbitrato proprio in coppia con Zavater.

MEDIA

La partita sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta su due piattaforme OTT distinte: VBTV e DAZN; il servizio è a pagamento per entrambe. In televisione una sintesi in chiaro della gara andrà in onda venerdì 5 dicembre alle ore 16.30 circa, su RTTR – tv partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e da www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

BIGLIETTERIA

Il match è compreso nella tessera stagionale 2025/26 riferita alla squadra maschile. È possibile comprare i biglietti in qualsiasi momento su internet, cliccando https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/itas-trentino-modena/289634. I tagliandi saranno disponibili anche mercoledì presso le casse della BTS Arena, attive a partire dalle ore 19.30, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.