TASS (TELEGRAM) * PEZESHKIAN, «L’ATTACCO DI ISRAELE CONTRO I FUNZIONARI DI HAMAS A DOHA DIMOSTRA CHE NESSUN PAESE È AL SICURO DALL’AGGRESSIONE ISRAELIANA»

L’attacco di Israele contro i funzionari di Hamas a Doha ha dimostrato che nessun Paese è al sicuro dall’aggressione israeliana, ha dichiarato il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

“L’attacco al Qatar ha dimostrato che nessun Paese arabo o islamico è al sicuro da questo. Qualsiasi capitale potrebbe subire l’attacco di Israele in futuro”, ha detto in occasione di un vertice straordinario della Lega Araba e dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) a Doha.

Secondo il Presidente iraniano, i Paesi della regione non hanno altra scelta che unirsi di fronte alla minaccia israeliana, dal momento che Israele si sente immune dal sostegno degli Stati Uniti e dei Paesi europei.

