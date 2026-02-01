TRENTINO VOLLEY * «SUPERLEGA, ALLA BTS ARENA È ANCORA TEMPO DI VITTORIA: LA SQUADRA SUPERA 3-0 CUNEO E CONFERMA IL TERZO POSTO SOLITARIO IN CLASSIFICA»

20.00 - domenica 1 febbraio 2026

SUPERLEGA, ALLA BTS ARENA È ANCORA TEMPO DI VITTORIA: L’ITAS TRENTINO SUPERA 3-0 CUNEO E CONFERMA IL TERZO POSTO SOLITARIO IN CLASSIFICA

Trento, 1 febbraio 2026

Il mese di febbraio 2026, cruciale per le ambizioni di Trentino Volley in tutte le competizioni a cui prende parte in questa stagione, si aprecon una incoraggiante vittoria interna per l’Itas Trentinomaschile.

A meno di 72 ore di distanza dalla maratona vinta al tie break con Tours in Champions League, i Campioni d’Italia sono infatti riusciti a raccogliere le energie necessarie per avere la meglio alla BTS Arena anche della MA Acqua S. Bernardo Cuneo nell’incontro giocato stasera per il diciannovesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca.

In questo caso lo hanno fatto già in tre set ,al termine di una contesa in bilico solo nel corso del secondo parziale, risolto ai vantaggi piazzando un break che ha spento definitivamente le speranze di Cuneo: da 22-24 a 26-24, grazie a Ramon e ad un ace risolutore e particolarmente fortunato di Sbertoli.

Proprio lo schiacciatore spagnolo era già stato buon protagonista del primo parziale, vinto nettamente, e anche del successivo, meritando ampiamente la palma di mvp (50% in attacco, un muro e due ace) oltre che il titolo di best scorer del match, da condividere con il piemontese Feral (l’unico a mettere a terra il pallone con una certa continuità).

Fra le fila gialloblù bene anche Bristot (13 punti col 69% e due block), Faure (10) e Torwie, utilizzato come titolare ed autore di una prova efficacia in tutti i fondamentali (100% in primo tempo, tre muri e un ace).

La loro incisività ha quasi fatto passare inosservata l’assenza di Michieletto, che continua a lavorare per poter tornare in campo nel prossimo weekend a Bologna, quando verrà assegna la Coppa Italia.

La cronaca del match. L’Itas Trentino si ripresenta di fronte al proprio pubblico ancora priva di Michieletto e Lavia in posto 4; l’allenatore Marcelo Mendez conferma quindi Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Flavio e Torwie al centro della rete, Laurenzano libero e ripropone Bristot in diagonale a Ramon in posto 4 nello starting six.

Cuneo risponde con Baranowicz in regia, Feral opposto, Zaytsev e Strehlau in banda, Stefanovic e Codarin centrali, Cavaccini libero.

L’avvio dei Campioni d’Italia è un po’ timido, specialmente a muro ed in attacco; Strehlau ne approfitta per guidare Cuneo avanti (4-6 e 5-7), ma è solo un attimo perché poi due muri di Flavio sullo stesso francese scatenano la fase di break point dei locali, che scappano via (11-7) con Torwie al servizio (anche un ace e una difesa).

Le battute punto di Sbertoli e Ramon allargano la forbice (15-10), facendo terminare i time out a disposizione dei piemontesi; alla ripresa, però è ancora l’Itas Trentino a fare la voce a grossa, stavolta a muro e su ricostruita (18-11).

L’1-0 interno arriva in fretta (20-12 e 25-16) con Ramon e Bristot in bella evidenza in posto 4.

Nel secondo set l’equilibrio dura sino al 6-6, poi Trento accelera coi servizi di Torwie e l’errore di Strehlau (8-6), ma Cuneo si rifà subito sotto (9-9 e 12-12).

La fase centrale è quindi combattuta punto a punto, con i gialloblù che non sfruttano un paio di occasioni per riuscire a scappare via (15-15).

Lo fanno invece i piemontesi con Feral (15-17, time out Mendez), ma Ramon rimette subito in bilico il parziale (17-17), prima che Baranowicz in battuta non costruisca un nuovo +2 esterno (17-19).

I padroni di casa soffrono ed inseguono a lungo, sino al 23-24 non capitalizzando alcune promettenti occasioni in fase di contrattacco (due errori a rete di Faure).

Ramon manda ai vantaggi la contesa (24-24), poi mura Feral (25-24); un fortunoso ace di Sbertoli (con l’aiuto del nastro) consegna il 2-0 sul 26-24.

Il punteggio rimane in bilico anche nella parte iniziale del terzo periodo (6-6), poi Bristot ingrana la quinta e conduce i suoi al primo strappo (9-7).

Stavolta la MA Acqua S. Bernardo non riesce a replicare subito e l’Itas Trentino scappa via (12-9 e 15-11) con Torwie in evidenza a rete.

Bristot firma anche il 19-15 in pipe e sembra far partire i titoli di coda, ma proprio l’ex Codarin con due ace di fila rimette in carreggiata i piemontesi (20-18).

Mendez spende allora un time out e al ritorno in campo Faure (muro su Zaytsev) chiude definitivamente il discorso: 22-18 e poi 25-20 con muro finale di Sbertoli.

“Dopo la maratona di giovedì sera col Tours, oggi era importante vincere per dare continuità a quello che stiamo facendo anche dal punto di vista dei risultati – ha spiegato al termine del match l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez – . Sono quindi contento della prestazione offerta dalla squadra; abbiamo giocato una bella partita, aiutati anche dalla buona prova offerta da chi di solito gioca meno.

Ramon e Bristot, in particolare, hanno girato su ottimi livelli in posto 4, dimostrando di essere molto in palla anche dal punto di vista caratteriale; anche a muro ed in attacco ci siamo mossi molto bene.

Ora abbiamo davanti un’intera settimana per recuperare le energie e prepararci per la Final Four di Coppa Italia”.

Fra sei giorni il prossimo impegno gialloblù: sabato 7 febbraio alle ore 15.30 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) arriverà il momento della semifinale di Del Monte® Coppa Italia 2026 da giocare contro Piacenza.

In SuperLega l’impegno più vicino è invece quello in calendario fra due settimane (domenica 15 febbraio alla BTS Arena contro Grottazzolina).

Di seguito il tabellino dell’incontro valevole per la diciannovesima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2025/26 giocato questa sera alla BTS Arena di Trento.

Itas Trentino-MA Acqua S. Bernardo Cuneo 3-0

(25-16, 26-24, 25-20)

ITAS TRENTINO: Torwie 9, Sbertoli 5, Ramon 16, Flavio 6, Faure 10, Bristot 13, Laurenzano (L); Gabi Garcia, Acquarone, Pesaresi. N.e. Giani, Sandu, Boschini e Bartha. All. Marcelo Mendez.

MA ACQUA S. BERNARDO: Baranowicz 2, Strehlau 7, Codarin 6, Feral 16, Zaytsev 7, Stefanovic 5, Cavaccini (L); Bonomi, Sala 1, Giraudo,Copelli. N.e. Oberto, Colasanti, Cattaneo. All. Matteo Battocchio.

ARBITRI: Nava di Monza e Puecher di Rubano (Padova).

DURATA SET: 21′, 29′, 24′; tot. 1h e 14′.

NOTE: 3.250 spettatori, incasso di 24.864 euro. Itas Trentino: 14 muri, 5 ace, 11 errori in battuta, 5 errori azione, 58% in attacco, 34% (12%) in ricezione. MA Acqua S. Bernardo: 4 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 4 errori azione, 49% in attacco, 43% (21%) in ricezione. Mvp Ramon.