TRENTINO VOLLEY * «A BOLOGNA SCATTA LA DEL MONTE COPPA ITALIA FINAL FOUR: LA GUIDA ALLA SEMIFINALE DELLA SQUADRA TRENTINA CONTRO GAS SALES BLUENERGY PIACENZA DI SABATO (ORE 15.30)»

15.00 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A BOLOGNA SCATTA LA DEL MONTE® COPPA ITALIA FINAL FOUR: LA GUIDA ALLA SEMIFINALE ITAS TRENTINO-GAS SALES PIACENZA DI SABATO (ORE 15.30)

Bologna, 6 febbraio 2026

Prende il via sabato 7 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la Final Four di Del Monte® Coppa Italia maschile 2026. L’Itas Trentino sarà protagonista della prima semifinale, in cui sfiderà la Gas Sales Bluenergy Piacenza: fischio d’inizio programmato per le ore 15.30. Diretta su RAI Play, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT VBTV.

QUI ITAS TRENTINO

La formazione gialloblù si presenta in Emilia come testa di serie numero 1 del tabellone grazie al titolo d’inverno conquistato allo sprint lo scorso 14 dicembre al termine del girone d’andata anche per mezzo del successo per 3-2 proprio su Piacenza nell’undicesimo turno di regular season. I risultati della prima parte del girone di ritorno l’hanno però fatta scivolare nel frattempo al terzo posto, in una posizione equidistante di tre punti da chi la precede (Verona) e da chi la insegue (Modena e la stessa Piacenza).

“La Final Four di Coppa Italia è uno dei momenti più importanti e belli della stagione e per me lo è a maggior ragione perché sarà la prima volta che potrò viverlo da protagonista dopo averne viste da tante da telespettatore – ha dichiarato l’allenatore Marcelo Mendez –. Sarà un weekend di gare di assoluto livello, in cui proveremo a giocarci sino in fondo le nostre carte ben sapendo che troveremo avversarie agguerritissime e di grande livello sul nostro cammino. Guardiamo ovviamente solo alla semifinale di sabato con Piacenza, una squadra che ha trovato nel corso della regular season sempre maggiore ritmo e che gioca una pallavolo bella ed efficace, indipendentemente dal sestetto che schiera. La stessa cosa che proveremo a fare noi; scenderemo in campo a Bologna molto motivati e carichi per provare a conquistare l’accesso alla prima finale della stagione. Abbiamo le qualità fisiche, tecniche e temperamentali per vivere al massimo questo fine settimana, indipendentemente dallo starting six che utilizzeremo”.

Raggiunta Bologna nella tarda mattinata odierna, i gialloblù svolgeranno nel pomeriggio un allenamento di circa novanta minuti all’Unipol Arena; occasione utile per prendere i punti di riferimento rispetto ad una struttura di grandissime dimensioni e per testare la condizione dei giocatori, fra cui anche quella di Alessandro Michieletto che ha saltato le ultime tre partite per un risentimento lombare. Lo staff medico scioglierà le riserve sul suo impiego solonell’immediata vigilia della partita, motivo per cui aggregatoalla squadra c’è anche il baby Davide Boschini, classe 2007, schiacciatore di punta dell’UniTrento Volley di Serie B. La gara di sabato sarà la 1.120a ufficiale della storia maschile di Trentino Volley (bilancio: 786 vittorie e 334 sconfitte), la 606a da giocare in trasferta, dove in questa stagione è andata a segno già sette volte. Proprio Alessandro Michieletto, con 13 presenze, è il giocatore della rosa che vanta più partite in Coppa Italia con la maglia di Trentino Volley ed è alla sua sesta Final Four.

LA STORIA DI TRENTINO VOLLEY IN COPPA ITALIA

E’ la vigilia della diciannovesima Final Four di Coppa Italia per il Club gialloblù; ventiquattro le partecipazioni complessive alla competizione, vinta nel 2010 superando in semifinale Modena (3-0) e poi Cuneo (3-1, il 31 gennaio a Montecatini) e curiosamente due volte nell’anno solare 2012: edizione 2011/12 a Roma, avendo la meglio su Belluno (3-0) e Macerata (3-2), fra il 18 e 19 febbraio ed edizione 2012/2013 al Forum di Assago, ottenuta superando Vibo Valentia (3-0) e Macerata (3-1) fra il 29 e 30 dicembre. In altre sei occasioni Trentino Volley ha giocato la Finale, perdendola: edizione 2011 (a Verona contro Cuneo), 2015 (a Bologna contro Modena), 2016 (ad Assago contro Modena), 2017 (a Casalecchio di Reno contro Civitanova), 2022 (a Casalecchio di Reno contro Perugia) e 2023 (a Roma contro Piacenza). In Coppa Italia Trentino Volley ha fino ad ora disputato un totale di cinquantaquattro gare, vincendone trentuno, compresa l’ultima (29 dicembre, 3-1 casalingo su Cisterna). Il giocatore col maggior numero di presenze in questa manifestazione con la maglia gialloblù è Kaziyski con 23; Pesaresi (1) e Flavio (1) sono gli unici atleti dell’attuale rosa ad aver già vinto il trofeo.

GLI AVVERSARI

La Gas Sales Bluenergy Piacenza torna ad essere protagonista di una Final Four di Coppa Italia (che aveva vinto proprio a Bologna nel 2014 e a Roma nel 2023) dopo un anno di assenza. Il successo casalingo per 3-1 contro Modena nei quarti di finale ha infatti spalancato nuovamente le porte dell’evento alla formazione biancorossa, che alla Unipol Arena ha giocato nella sua storia solo due incontri (semifinali di Coppa Italia 2017 e 2022), perdendoli entrambi (2-3 con Civitanova e 1-3 con Piacenza). La squadra allenata da Dante Boninfante (uno dei tanti ex assieme a Galassi, Pace ed il preparatore atletico Barbieri) arriva oltretutto all’appuntamento ulteriormente galvanizzata dal buon momento di forma: subito dopo aver staccato il pass per Casalecchio di Reno, ha infatti ottenuto cinque vittorie nelle successive sei partite, perdendo solo al tie break a Modena. In questo modo ha acciuffato il quarto posto in classifica (da condividere proprio con la Valsa Group), a tre punti di distanza dal terzo occupato da Trento. In questa occasione dovrebbe fare a meno di Simon e Galassi (per sopperire alla loro assenza è stato tesserato il giovane francese Iyegbekedo), ma potrà contare sul sesto bomber (Bovolenta, 276 punti) e sul terzo aceman (Mandiraci, 40 punti col servizio) del campionato.

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR

Sabato 7 febbraio all’Unipol Arena si giocheranno le semifinali; dopo Trento-Piacenza, alle ore 18 si disputerà il confronto fra Perugia e Verona. Il giorno successivo, domenica 8 febbraio, la finalissima fra le due vincenti programmata per le ore 18 e trasmessa in diretta su RAI Sport.

I PRECEDENTI

Con 81 precedenti già in archivio, Piacenza è la terza squadra affrontata più volte nella storia societaria (davanti solo Civitanova con 109 e Modena con 91). Il dettaglio parla di 45 partite di regular season, 31 nei Play Off Scudetto (fra le Finali delleedizioni 2008, 2009, 2013, le semifinali 2023 e 2025 e i quarti difinale 2005, 2021 e 2022), 3 in Coppa Italia (finale 2023, semifinale 2014 e quarto di finale 2015) e 2 in CEV Cup (quarti di finale 2017). Il bilancio è favorevole a Trento per 57-24, anche grazie al lungo filotto imposto negli ultimi anni; da quando Piacenza è tornata nel massimo campionato nazionale (stagione 2019/20) ha infatti vinto in soli sei casi su ventisette incontri ufficiali. La sfida più recente si è giocata a Trento il 14 dicembre: vittoria gialloblù per 3-2 in regular season, con parziali di 22-25, 25-19, 15-25, 25-21, 15-9 e Michieletto mvp.

GLI ARBITRI

La Fipav ha designato i sei arbitri che dirigeranno semifinali e finali, senza però rendere ancora nota la composizione delle coppie nelle singole partite. La lista dei selezionati può contare su Alessandro Cerra (di Bologna), Dominga Lot (S. Lucia di Piave, Treviso), Andrea Pozzato (Bolzano), Armando Simbari (Milano), Ilaria Vagni (Perugia), Umberto Zanussi (Treviso). Tutti vantano almeno un precedente stagionale rispetto a Trentino Volley.

MEDIA

La partita sarà un evento mediatico globale. La RAI trasmetterà l’evento sulla piattaforma digitale OTT “RAI Play”. Prevista come di consueto anche la cronaca diretta ed integrale di Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 15.35. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sulla piattaforma “VBTV”; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In tv una sintesi della gara andrà in onda lunedì 9 febbraio alle ore 21.45, su RTTR – tv partner di Trentino Volley.

Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).