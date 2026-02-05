AQUILA BASKET * «APERTE LE ISCRIZIONI DELL’AQUILA BASKET SUMMER CAMP 2026»

15.20 - giovedì 5 febbraio 2026

**Aperte le iscrizioni dell’Aquila Basket Summer Camp 2026**

Si aprono ufficialmente le iscrizioni all’Aquila Basket Summer Camp 2026, l’appuntamento estivo dedicato ai giovani cestisti che desiderano vivere un’esperienza da “Serie A”, seguiti dallo staff della prima squadra della Dolomiti Energia Trentino e dell’Academy bianconera.

Il camp si svolgerà a Baselga di Pinè nella nuova location dell’Hotel Lagorai, immersa nella natura dell’altipiano e situata a pochi minuti a piedi dal centro del paese, dal lago di Pinè e dalla palestra di allenamento. Una cornice ideale per una settimana di alta formazione sportiva, in cui l’attività tecnica sul campo sarà affiancata da momenti ricreativi, escursioni e attività di intrattenimento pensate per rendere l’esperienza completa sia dal punto di vista sportivo sia umano.

La proposta sportiva prevede la supervisione degli allenamenti da parte dello staff tecnico della Serie A e della Dolomiti Energia Basketball Academy, sessioni di analisi in sala video per permettere ai partecipanti di comprendere meglio i movimenti tecnici e le dinamiche di gioco, oltre alla consegna di una scheda di valutazione individuale redatta dai coach, contenente indicazioni utili per il percorso di crescita futura degli atleti.

Per garantire la massima qualità del lavoro e un’attenzione costante agli atleti partecipanti, saranno disponibili soltanto 90 posti a settimana. Due i turni previsti: da domenica 21 giugno a sabato 27 giugno e da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio. L’Aquila Basket Summer Camp 2026 è aperto ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2014.

Negli anni il camp si è confermato anche come un’importante occasione di crescita e visibilità per i giovani partecipanti: alcuni dei ragazzi che hanno preso parte alle precedenti edizioni sono stati successivamente chiamati a entrare nelle giovanili di Aquila Basket, testimonianza concreta del valore formativo dell’iniziativa e della qualità del percorso proposto.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sui canali ufficiali Aquila Basket.