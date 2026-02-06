SPORT * FESA CUP 2026: «SANTA CATERINA VALFURVA OSPITA LA FINALE EUROPEA DI SCI DI FONDO IL 21-22 MARZO»

16.01 - venerdì 6 febbraio 2026

La FESA Cup 2026 si decide a Santa Caterina Valfurva (SO). La 6.a e ultima tappa della Coppa Europa di sci di fondo è in programma il fine settimana del 21 e 22 marzo, in una due giorni che promette spettacolo e che incoronerà i vincitori della Coppa.

Circondata dal gruppo Ortles-Cevedale, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, Santa Caterina Valfurva è situata a poco meno di 1800 m di altitudine e offre un ampio comprensorio sciistico, con chilometri di piste immerse nella natura e paesaggi suggestivi.

Nel Centro del Fondo spicca la pista Valtellina, un tracciato tra i più rinomati nell’intero panorama dello sci nordico, realizzato con la speciale supervisione dell’ex allenatore della nazionale femminile di fondo Benito Moriconi e della due volte campionessa olimpica Manuela Di Centa.

La pista non è nuova ai grandi eventi internazionali, avendo ospitato le finali di Coppa del Mondo nel 2001 e nel 2008, ma anche accogliendo da oltre 35 anni la Coppa Italia… e ora la Coppa Europa.

L’edizione 2026 della FESA Cup ha preso il via ad inizio dicembre a Planica (SLO), e con i primi quattro appuntamenti archiviati i giochi per la classifica generale sono tutt’altro che chiusi.

La penultima tappa che andrà in scena a metà febbraio a Nove Mesto (CZE) delineerà le gerarchie in vista delle ultime e decisive gare a Santa Caterina Valfurva.

Si partirà sabato 21 marzo con l’individuale in tecnica classica da 10 km alle ore 9, per poi spostare lo sguardo a domenica con l’inseguimento da 15 km in tecnica libera alle 12.

Entrambe le gare, ma con distanze ridotte di 1/3 al femminile, saranno valide anche per la FESA Cup Junior 2025/2026, dedicata ai fondisti under 20.

Sempre durante il weekend giungeranno a Santa Caterina Valfurva gli atleti U18 e U16 impegnati nei FESA Games, appuntamento che permette a molti di avere un primo contatto con le competizioni internazionali.

I giovani fondisti scenderanno in pista sabato alle 13 nelle gare individuali, in percorsi che vanno dai 5 km per le donne U16 ai 10 km per i maschi U18, e domenica alle 9 nelle staffette miste 4×3,3 km per gli U16 e 4×5 km per gli U18.

Riguardo alla classifica generale della categoria Senior, al maschile si è delineata una questione puramente transalpina. Sono infatti quattro gli atleti francesi a popolare le prime quattro posizioni, con Victor Cullet Calderini che si trova attualmente in testa grazie a prestazioni consistenti, nonostante il classe 2002 sia ancora fermo a quota zero vittorie.

Seguono però a stretto contatto Sabin Coupat e Matteo Correia, con Julien Arnaud al quarto posto, mentre per l’Italia l’unico in top 10 è l’atleta trentino delle Fiamme Gialle Alessandro Chiocchetti.

Al femminile la situazione sembra leggermente più definita, con la tedesca Theresa Fuerstenberg che guida con un discreto margine sulla connazionale Lisa Lohmann e a sua volta dell’elvetica Fabienne Alder.

Subito ai piedi del podio le due italiane Ylvie Folie, 4.a, e Beatrice Laurent, 5.a, entrambe ancora in corsa per giocarsi il piazzamento tra le prime tre.

La classifica U20 invece sorride all’Italia, soprattutto al maschile con Federico Pozzi delle Fiamme Oro al primo posto e gli atleti delle Fiamme Gialle Marco Pinzani e Daniel Pedranzini in seconda e terza posizione, mentre al femminile Vanessa Cagnati, 5.a, e Caterina Milani, 8.a, fanno parte della top 10 guidata dalla tedesca Sarah Hofmann.

Le premesse per assistere ad un fine settimana decisivo ci sono tutte. L’evento, organizzato dallo Sci Club Alta Valtellina in collaborazione con la Regione Lombardia, il Comune di Valfurva, la Pro Loco Valfurva, la Comunità Montana Alta Valtellina e il Parco Nazionale dello Stelvio, si appresta a regalare un weekend di spettacolo puro che si preannuncia imperdibile.

Appuntamento a Santa Caterina Valfurva!