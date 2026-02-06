SPORT * GARDA TRENTINO HALF MARATHON: «FISSATA PER L’8 NOVEMBRE 2026, OBIETTIVO 7000 ISCRITTI PER ESSERE LA PIÙ PARTECIPATA DEL TRENTINO»

16.01 - venerdì 6 febbraio 2026

La Garda Trentino Half Marathon ha già fissato data ed obiettivi per l’edizione numero 24, che si disputerà domenica 8 novembre 2026.

Il comitato organizzatore, coordinato da Sandro Poli, si è posto come traguardo quello del raggiungimento dei 7.000 iscritti, cifra che consentirebbe alla manifestazione gardesana di essere la più frequentata in assoluto in Trentino.

«Cerchiamo ogni anno di crescere, – evidenzia Poli – ma al tempo stesso cercando di garantire a tutti i partecipanti alle nostre quattro manifestazioni una qualità nei servizi. Le iscrizioni saranno aperte ufficialmente martedì 1° marzo sul sito www.trentinoeventi.it con un numero massimo di adesioni già fissato, proprio per cercare di mantenere gli standard che da sempre hanno contraddistinto la Garda Trentino Half Marathon».

Nel dettaglio sono stati riservati 4.800 pettorali per la classica 21K, quindi 1.500 per la 10K, 400 per la Run4Fun e 300 per la Kids Run. Ci sono dunque le premesse per un evento dai grandi numeri.

«Effettivamente – prosegue Poli – ancora prima di attivare la procedura di iscrizione alcuni gruppi e società sportive del Portogallo e della Bielorussia hanno chiesto informazioni e procederanno di conseguenza. Mi piace evidenziare i numeri straordinari che abbiamo fatto registrare nella passata edizione, con ben 77 nazioni rappresentate, con una percentuale del 66% di stranieri e del 51% di donne. Cifre che rendono decisamente unica la nostra manifestazione».

La Garda Trentino Half Marathon anche nel prossimo novembre si presenterà ai runner, ad amici, famigliari e sostenitori, con alcuni eventi collaterali di spicco, con l’obiettivo di far conoscere il territorio a chi non lo ha mai vissuto.

Verranno riproposti la crociera sul Garda, la zona palaexpo in località Baltera, gli appuntamenti gastronomici con gli gnocchi, lo strudel e tante iniziative per valorizzare i prodotti tipici, nonché i servizi di bus navetta e i parcheggi gratuiti.

Quello che cambierà leggermente è invece il percorso di gara, non le distanze, che vengono tarate rispettando i chilometraggi previsti.

La Garda Trentino Half Marathon inizia dunque ad avviare la macchina organizzativa in vista dell’ambizioso appuntamento dell’8 novembre, per confermarsi un evento di altissimo livello come qualità e quantità di partecipanti.

Lo scorso anno si imposero il keniano Jacob Kipkorir Kosgei e la polacca Katarzyna Barbara Cieslar.

L’albo d’oro annovera atleti di alto livello che si sono alternati sul gradino più alto del podio, mentre i record da battere nella 21K sono quelli del keniano Elijah Kiplagat Kurgat con il tempo di 1h01’10”, stabilito nel 2005, e della tedesca Laura Hottenroitt, che nel 20213 fermò il cronometro sul tempo di 1 ora 12’19”.

Per quanto riguarda la 10K il burundese Jean Marie Vianney Niyomukiza nel 2019 impiegò 30’17”, quindi l’altoatesina Silvia Weissteiner nel 2018 fissò il tempo di 37’01”.