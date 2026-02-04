AQUILA BASKET * «VINCE CHEMNITZ IL ROUND 17 DI BKT EUROCUP»

21.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

**Vince Chemnitz il Round 17 di BKT EuroCup**

CHEMNITZ – Vincono i Niners Chemnitz il Round 17 di BKT EuroCup con il punteggio di 81-67. Una partita molto complicata per la Dolomiti Energia Trentino, costretta ad affrontare la trasferta tedesca senza DeVante’ Jones e Cheickh Niang. I primi tre quarti sono di grande equilibrio, con le due squadre che si scambiano canestri e contro-canestri, mentre nell’ultimo periodo i padroni di casa trovano maggiore energia e scavano il solco decisivo, approfittando delle difficoltà offensive dell’Aquila.

Non bastano ai bianconeri i 26 punti di DJ Steward e i 10 punti con 6 assist di Jogela. L’MVP della serata è Nike Sibande con 25 punti e 5 rimbalzi, ottima anche la prova di Bedime, autore di 16 punti.

Sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket i biglietti per le prossime sfide casalinghe dei bianconeri contro Openjobmetis Varese e ratiopharm Ulm.

**LA CRONACA** – La Dolomiti Energia Trentino parte con: Hassan, Steward, Jakimovski, Aldridge e Mawugbe mentre la Chemnitz risponde con: Davis, Sibande, Mushidi, Minchev e Bedime.

Bedime apre le marcature con un canestro e fallo, completando il gioco da tre punti per il 3-0. Mawugbe sblocca i bianconeri con un semigancio, ma Bedime risponde sfruttando il mismatch. Mushidi va a segno in penetrazione, poi Steward, Jakimovski e Mawugbe firmano il controsorpasso dell’Aquila. Sibande e Uguak riportano avanti i Niners sul +3, Jogela risponde con una schiacciata in reverse, Newman colpisce dall’angolo. Hassan serve Bayehe per l’appoggio del 16-14, Newman segna ancora attaccando il ferro, ma nel finale Jogela trova Bayehe sopra il ferro: schiacciata, fallo subito e libero aggiuntivo realizzato. Il primo quarto si chiude sul 18-17.

Schakel apre il secondo periodo con due triple consecutive, ma Steward risponde immediatamente con due conclusioni dall’arco, una delle quali con fallo subito, per il pareggio a quota 24. Schakel firma il suo nono punto del quarto, Aldridge pareggia subito i conti, poi Mushidi riporta avanti Chemnitz dalla lunetta. Bayehe risponde con un gioco da tre punti per il 28-30, Bedime impatta nuovamente e Sibande, con la tripla dall’angolo, lancia il nuovo allungo tedesco, completato dai punti di Uguak per il 35-30. Steward interrompe il parziale di 7-0 con un floater, ma Sibande colpisce ancora dalla media distanza, costringendo coach Cancellieri al timeout. Nel finale Battle serve Jogela per la schiacciata al volo, Schakel realizza due tiri liberi e Aldridge va a segno in fadeaway, con il secondo quarto che si chiude sul 39-36.

Bayehe apre il terzo periodo con due tiri liberi realizzati, Michev risponde con un appoggio dopo una efficace spin move e Jogela pareggia i conti a quota 41 con la tripla dall’angolo. Bedime riporta avanti i Niners dalla lunetta, Steward trova un floater di grande qualità ma Sibande, sempre a cronometro fermo, ristabilisce il vantaggio di Chemnitz. Steward segna ancora in penetrazione, ma Sibande risponde con la stessa moneta; poi l’esterno bianconero colpisce dall’arco e Bedime firma il nuovo pareggio sul 48-48. Bedime realizza altri due punti dalla lunetta, Jogela serve il suo quinto assist di serata trovando Aldridge per la schiacciata a una mano e poco dopo colpisce con una tripla pesantissima. Sibande accorcia ancora in penetrazione e Steward scrive il 52-55. Uguak realizza un tiro libero, Davis riporta avanti Chemnitz con la tripla, Battle segna i suoi primi due punti della serata, ma Davis fa 2/2 dalla lunetta. Nel finale Sibande segna sulla sirena il canestro del 60-57 con cui si chiude il terzo quarto.

Steward apre l’ultimo quarto con una tripla, ma Uguak risponde immediatamente sulla sirena; ancora Steward dall’arco firma il 63-63. Uguak realizza due tiri liberi e Sibande colpisce dalla media distanza per il +4 Chemnitz. Jakimovski muove il tabellino dalla lunetta, ma Bedime replica e Uguak allunga sul 71-65 costringendo coach Cancellieri al timeout. Al rientro Sibande firma il massimo vantaggio dei tedeschi con una tripla e poi realizza due tiri liberi per il +11 dei Niners. Jakimovski segna ancora a cronometro fermo, Bedime risponde, quindi Minchev in semigancio chiude definitivamente la sfida sull’81-67.

**NINERS CHEMNITZ 81**

**DOLOMITI ENERGIA TRENTO 67**

(18-17, 39-36, 60-57)

**Niners Chemnitz**: Uguak 12, Sibande 25, Davis 5, Schakel 11, Newman 5, Mushidi 3, Kellig N.E, Milatz N.E, Bedime 16, Wahren N.E, Minchev 4. Coach Pastore.

**Dolomiti Energia Trento**: Steward 26, Jogela 10, Forray, Airhienbuwa N.E, Mawugbe 3, Aldridge 9, Jakimovski 7, Bayehe 10, Hassan, Battle 2. Coach Cancellieri.