SPORT * PAGANELLA RALLY: «RALLY TRENTINO 2026: TERZA EDIZIONE IL 18-19 APRILE SULL’ALTOPIANO, PUNTI PER LA COPPA DI QUARTA ZONA»

La stagione dei rally trentini al via in aprile sulle strade dell’Altopiano della Paganella.

In Trentino, ad inaugurare la stagione dei rally, sarà anche nel 2026 la competizione organizzata da TT Corse e Scuderia Trentina sull’Altopiano della Paganella.

Le date da annotarsi sono quelle di sabato 18 e domenica 19 aprile, gli scenari nei quali si muoveranno le vetture quelli consueti a cavallo fra le verticalità del Gruppo del Brenta e i frutteti della Val di Non, che connotano il Trentino occidentale e che in quel periodo dell’anno sono in grado regalare vette innevate e meli in fiore.

Le sette prove speciali, tre proposte il sabato e quattro la domenica, i cui tracciati non sono ancora stati ufficializzati ma dovrebbero ricalcare quelli del 2025, interesseranno i comuni di Andalo, Fai, Cavedago, Sporminore, Spormaggiore, Campodenno e Ton, dando vita ad un gioco di squadra organizzativo che coinvolge un numero molto ampio di soggetti.

La terza edizione del «Paganella Rally» assegnerà punti per la Coppa di quarta zona, una validità che si era conquistata lo scorso anno e che Aci Sport le ha confermato.

Nel nutrito calendario 2026, che annovera sette competizioni, è preceduto dal Rally del Bardolino del 15 marzo e seguito da altre cinque competizioni, due delle quali trentine.

Il programma prevede anche quest’anno la consegna del road book il giovedì e il venerdì, giornata in cui i piloti potranno anche compiere una ricognizione del percorso e nel quale saranno eseguite le verifiche tecniche e sportive per i gruppi RC1N, RC2N e RC4N.

Il sabato sarà dedicato alle verifiche dei gruppi RC3N, RC5N, RC6N e delle vetture storiche, nonché allo shakedown, poi alle 16 da piazza Dolomiti scatterà la prima vettura.

Nel giovane albo d’oro di questa competizione per ora compiono solo i nomi di Alessandro Zanolli e del suo navigatore Denis Pozzo, che se la sono aggiudicata sia nel 2024 sia nel 2025.

Le iscrizioni si apriranno giovedì 19 marzo e si chiuderanno venerdì 10 aprile per quanto concerne le vetture moderne e lunedì 11 per quanto concerne le storiche.