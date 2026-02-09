AQUILA BASKET * «“TIFARE AQUILA FA BENE”: GRAZIE A DAO COOPERATIVA 4 MILA EURO A SOSTEGNO DEI PROGETTI INCLUSIVI DI AQUILAB»

14.20 - lunedì 9 febbraio 2026

“Tifare Aquila fa bene”: Grazie a DAO cooperativa 4000 euro a sostegno dei progetti inclusivi di Aquilab

TRENTO – “Tifare Aquila fa bene”, non solo perché ci si diverte insieme ai tantissimi tifosi presenti sugli spalti durante le partite di Forray e compagni, ma anche perché grazie alla passione dei tifosi bianconeri e alla sensibilità di DAO Cooperativa, è possibile sostenere i progetti a supporto delle tante organizzazioni che quotidianamente fanno la propria parte nella comunità trentina.

Proprio per questo, anche quest’anno DAO Cooperativa, da tanti anni partner di Aquila Basket, ha promosso un’iniziativa molto importante in collaborazione con AquiLab, il laboratorio di progetti sociali e territoriali del club trentino: “Tifare Aquila fa bene”.

Il progetto prevede una donazione, da parte di DAO, di 50 centesimi per ogni biglietto venduto durante il campionato di Lega Basket nella cosiddetta “Gradinata Conad”, per sostenere un progetto sociale della rete AquiLab.

Grazie alla grande partecipazione del pubblico bianconero, che in questo girone di andata ha raggiunto i 3.900 spettatori di media, e grazie alla generosità di DAO Cooperativa, sono stati raccolti 4.000 euro che saranno destinati a sostegno delle attività di basket inclusivo promosse da AquiLab: in particolare, quanto raccolto verrà utilizzato per sostenere l’acquisto di un furgone attrezzato per portare le due squadre di basket inclusivo bianconere, e non solo, nelle diverse trasferte.

L’assegno da 4.000 euro è stato consegnato da Nicola Webber, direttore operativo di Dao Cooperativa, insieme al Presidente di Aquila Basket Luigi Longhi, al Direttore AquiLab Massimo Komatz, proprio in occasione dell’ultima vittoriosa sfida casalinga contro Varese.

Nicola WEBBER (direttore operativo DAO Cooperativa): «È bello vedere come lo sport si adatta alle diverse esigenze di chi lo pratica. Nel baskin la diversità è il motore del gioco e la sana competitività consente di mantenere attrattiva questa disciplina. Per noi è importante sostenere realtà e progetti volti all’inclusione, alla collaborazione e alla condivisione. In questo caso, l’acquisto di un furgone consente a ragazzi e ragazze di poter accedere alla loro passione con più facilità».

Massimo KOMATZ (Direttore AQUILAB): «Un grande grazie a DAO Cooperativa per aver scelto di partecipare ad un’iniziativa in puro stile Aquila. Lo sport è inclusione e relazione oltre che passione ed emozione: riuscire ad acquistare un furgone per le nostre attività ci aiuterà a concretizzare tutto questo ancora meglio!».