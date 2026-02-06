AQUILA BASKET * «LE DICHIARAZIONI DI JORDAN BAYEHE E FABIO BONGI IN VISTA DELLA SFIDA CONTRO VARESE»

17.01 - venerdì 6 febbraio 2026

**Le dichiarazioni di Jordan Bayehe e Fabio Bongi in vista della sfida contro Varese**

Dolomiti Energia Trentino (8-9) vs Openjobmetis Varese (6-11)

19° Giornata LBA Unipol | BTS Arena, Trento

Domenica 8 febbraio 2026 | ore 17.00 | LBATV

Domenica 8 febbraio 2026 | ore 17.00 | LBATV

TRENTO – Dopo lo stop di mercoledì sera sul campo dei Niners Chemnitz, i bianconeri vogliono rialzarsi subito andando a caccia di due punti importanti che permetterebbero di consolidare la posizione in zona playoff. Nella diciannovesima giornata di LBA Unipol la Dolomiti Energia Trentino affronterà l’Openjobmetis Varese.

L’Aquila torna a giocare tra le mura amiche dopo un periodo particolarmente intenso, con quattro gare su cinque disputate in trasferta e un road trip complessivamente molto positivo, chiuso con tre vittorie lontano dalla BTS Arena.

Varese occupa attualmente la dodicesima posizione in classifica con un bilancio di sei vittorie e undici sconfitte. Nelle ultime due uscite la formazione lombarda ha ottenuto un prestigioso successo all’Allianz Cloud contro l’Olimpia Milano, per poi cadere nel weekend sul parquet di casa contro la UNA Hotels Reggio Emilia.

Sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket i biglietti per le prossime sfide casalinghe dei bianconeri contro la Pallacanestro Varese e ratiopharm Ulm.

**Le parole dei protagonisti**

**Fabio BONGI (Assistant Coach Dolomiti Energia Trentino):** «Affrontiamo una partita casalinga contro Varese, una squadra pericolosa per il suo modo di giocare: è una formazione molto veloce, rapida, con diversi giocatori in grado di attaccare il ferro in qualsiasi situazione. Dovremo prestare grande attenzione alla loro esuberanza, sia in campo aperto sia a difesa schierata. L’obiettivo è disputare una partita solida, dando continuità alla prestazione offerta nell’ultima gara disputata in trasferta a Bologna. In palio ci sono due punti molto importanti per il nostro percorso e per continuare a crescere come squadra solida anche in campionato. Resta il rammarico per la trasferta di Chemnitz, ma confidiamo di recuperare al più presto tutti i nostri effettivi».

**Jordan BAYEHE (Centro Dolomiti Energia Trentino):** «La partita contro Varese sarà sicuramente molto combattuta, anche alla luce degli aggiustamenti apportati al loro roster rispetto alla gara d’andata. Per noi sarà fondamentale vincere in casa, anche perché c’è la possibilità di portarci sul 2-0 negli scontri diretti, un aspetto che in una classifica così corta e equilibrata può fare una grande differenza a fine stagione. Ci stiamo preparando con lo spirito giusto: l’ultima gara di campionato l’abbiamo vinta su un campo molto difficile e vogliamo dare continuità al nostro percorso per arrivare pronti alla sfida contro Varese».