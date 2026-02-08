AQUILA BASKET * «LA DOLOMITI ENERGIA TRENTINO VINCE LA TERZA PARTITA CONSECUTIVA IN LBA CONTRO VARESE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
**La Dolomiti Energia Trentino vince la terza partita consecutiva in LBA contro Varese**
Vince Trento davanti ai 3.909 spettatori della BTS Arena, conquistando la terza vittoria consecutiva in LBA e pareggiando il bilancio stagionale a 9 vittorie e 9 sconfitte.
Partono meglio i bianconeri, che scappano fino al +11, ma Varese è brava a rientrare e a ricucire lo strappo, andando all’intervallo sotto di sole tre lunghezze.
Nel secondo tempo sono gli ospiti a mettere il naso avanti, ma l’Aquila, trascinata da capitan Forray, cambia passo e scappa nuovamente, chiudendo il terzo quarto sul +9.
Nell’ultimo periodo Varese rientra ancora, ma nel finale le giocate chiave portano la firma di Battle e Jakimovski, che consegnano la vittoria alla Dolomiti Energia.
MVP di serata Khalif Battle, autore di 22 punti, 6 falli subiti, 3 rimbalzi e 3 assist per 25 di valutazione.
Ottime prestazioni anche per DJ Steward con 16 punti e per Peyton Aldridge con 14 punti e 5 rimbalzi.
Per Varese non bastano i 15 punti di Nkamhoua e i 14 di Moore.
Sono disponibili i biglietti per la prossima sfida casalinga della Dolomiti Energia Trentino di martedì 10 dicembre alle 20:00 contro il ratiopharm Ulm per l’ultima giornata della regular season di BKT EuroCup.
**LA CRONACA**
La Dolomiti Energia Trentino parte con: Steward, Hassan, Jogela, Aldridge e Mawugbe mentre Varese risponde con: Iroegbu, Moore, Alviti, Nkamhoua e Renfro.
Aldridge apre le marcature con una schiacciata a due mani in contropiede, poi Steward completa un gioco da tre punti per il 5-0 iniziale dell’Aquila.
Jogela serve ancora Aldridge, che colpisce dalla media distanza, prima della risposta di Varese con Nkamhoua.
I bianconeri continuano a muovere il tabellino con la schiacciata di Mawugbe, la tripla dall’angolo di Jogela e i due tiri liberi di Aldridge per il +11.
Librizzi sblocca i biancorossi con una tripla dall’ala, Moore firma quattro punti consecutivi dopo due palloni recuperati, ma Forray risponde dall’angolo con la tripla del 17-10.
Bayehe realizza due tiri liberi, Ladurner completa un gioco da tre punti e Freeman segna la tripla del -3.
Battle appoggia due punti, Nkamhoua risponde con un canestro in fadeaway molto complicato, poi Battle torna in lunetta e il primo quarto si chiude sul 23-18.
Varese colpisce nuovamente dall’arco con la tripla di Stewart, poi Moore pareggia i conti e coach Cancellieri chiama timeout.
Mawugbe inchioda a due mani e Jogela replica, ma Stewart risponde ancora con la tripla dall’angolo.
Steward realizza un canestro dalla media distanza, Alviti pareggia con la tripla dall’angolo.
Jogela è preciso in lunetta con un 2/2, Alviti inchioda a una mano, poi Battle segna una gran tripla.
Moore schiaccia in campo aperto, Battle riporta l’Aquila a +3, Ladurner segna due punti e Aldridge chiude il primo tempo sul 38-35.
Le difese non partono benissimo nella ripresa: Nkamhoua appoggia due punti, Steward risponde con un floater, Renfro schiaccia e Steward colpisce dall’arco, prima che Iroegbu appoggi il canestro del 43-41.
Alviti inchioda il pareggio, poi Iroegbu segna dalla punta il primo vantaggio della partita per Varese.
Jakimovski firma il -1, Assui appoggia due punti, ma Aldridge e Battle riportano avanti l’Aquila; Nkamhoua risponde con un gioco da tre punti.
Ottimo momento offensivo dei bianconeri, che pareggiano a quota 51 sull’asse Aldridge–Mawugbe e poco dopo trovano la tripla dall’ala dello stesso Aldridge, seguita dal canestro di Forray per il +6.
Librizzi è preciso in lunetta, poi Forray ruba palla e serve Battle per la tripla del 62-53, punteggio con cui si chiude il terzo quarto.
Steward apre l’ultimo quarto con un floater, Renfro risponde dalla lunetta ma ancora Steward trova il canestro in tap-in, con Renfro nuovamente preciso ai liberi.
Iroegbu segna la tripla del -6 e Renfro completa un gioco da tre punti riportando Varese a contatto.
Steward risponde con un grande uno contro uno, ma Moore e Stewart firmano il -1 biancorosso.
Nkamhoua opera il sorpasso con la tripla dall’ala, ma Battle replica immediatamente infiammando i 3.909 spettatori della BTS Arena.
Moore segna in penetrazione riportando avanti Varese, poi Jogela risponde sull’assist di Battle e Jakimovski firma il +4, costringendo coach Kastritis al timeout.
Battle realizza un canestro clamoroso, Moore replica ancora, ma Jakimovski in reverse segna l’80-74 che indirizza definitivamente il match.
Nel finale, la lotteria dei tiri liberi premia la Dolomiti Energia Trentino, che chiude sul punteggio di 84-78.
**DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84**
**OPENJOBMETIS VARESE 78**
(23-18, 38-35; 62-53)
**Dolomiti Energia Trentino**: Steward 16, Barra N.E, Niang, Jogela 9, Forray 6, Airhienbuwa N.E, Mawugbe 6, Aldridge 14, Jakimovski 9, Bayehe 2, Hassan, Battle 22. Coach Cancellieri.
**Openjobmetis Varese**: Stewart 8, Alviti 7, Moore 14, Villa N.E, Assui 2, Nkamhoua 15, Iroegbu 8, Librizzi 5, Renfro 11, Bergamin N.E, Ladurner 5, Freeman 3. Coach Kastritis.