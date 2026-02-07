A.C. TRENTO 1921 * «IL TRENTO CONVINCE ANCHE A CREMA: PERGOLETTESE SUPERATA 2-1 CON LE RETI DI PELLEGRINI E CAPONE»

21.16 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Il Trento convince anche a Crema: Pergolettese superata 2-1 con le reti di Pellegrini e Capone. Nella venticinquesima giornata di Serie C Sky Wifi il Trento vince in trasferta 1-2 contro la Pergolettese. Decidono le reti siglate da Pellegrini, Capone e, per i locali, Tremolada.

Il prossimo impegno per il Trento sarà mercoledì 11 febbraio alle ore 20.30 allo Stadio Dal Molin contro l’Arzignano Valchiampo.

Vittoria esterna per il Trento che supera la Pergolettese nella 25ª giornata di Serie C Sky Wifi al termine di una gara giocata con personalità e grande solidità.

Nonostante le assenze, i gialloblù si dimostrano padroni del campo sin dalle prime battute, conducendo il match e costruendo diverse occasioni nel corso della prima frazione, fino a trovare il vantaggio nel finale di tempo con Pellegrini.

Nella ripresa la squadra di Tabbiani continua a spingere, rischiando pochissimo e chiudendo definitivamente i conti con la rete di Capone.

Nel finale la Pergolettese prova a riaprire l’incontro con la marcatura di Tremolada.

Cronaca

Mister Luca Tabbiani cambia il consueto modulo, virando verso un 3-4-3 con Barlocco a protezione dei pali e il terzetto difensivo composto da Sangalli, Trainotti e Corradi.

In mezzo al campo agiscono Aucelli, Fossati, Benedetti e Triacca; in attacco Chinetti e Capone sui lati con Pellegrini al centro del tridente.

Avvio positivo per il Trento che entra in campo con il giusto atteggiamento e prova fin da subito a prendere in mano il pallino del gioco.

I gialloblù manovrano con ordine e dopo qualche minuto si rendono pericolosi con Pellegrini, che calcia in porta trovando però la pronta risposta di Cordaro.

Pochi istanti più tardi è invece Trainotti ad avere un’ottima occasione, ma la sua deviazione di testa non trova lo specchio della porta.

La Pergolettese prova a reagire e così alla mezz’ora ci prova con Padalino, la cui conclusione viene però respinta dalla retroguardia ospite.

Il Trento continua a spingere e trova il meritato vantaggio nel finale di prima frazione: Pellegrini si inventa una splendida giocata e con una conclusione precisa supera Cordaro, sbloccando il match ed esultando assieme ai compagni.

La ripresa si apre con un Trento subito aggressivo e proiettato in avanti.

Nel giro di pochi minuti ci prova due volte Chinetti, prima con una conclusione che sfila di poco alla sinistra del palo e poi con un tiro deviato dall’estremo difensore di casa.

Al 65′ il Trento trova anche il raddoppio, questa volta grazie a Capone che con un tocco sotto batte Cordaro e festeggia con i tifosi giunti da Trento.

All’82’ la Pergolettese rientra però in gara grazie alla conclusione di Tremolada che dal limite dell’area batte Barlocco e riapre la gara.

Con questa vittoria, che allunga a quattro i risultati utili consecutivi, il Trento sale al sesto posto in graduatoria con trentotto punti in coabitazione con l’InterU23 e il Renate.

Gli aquilotti torneranno in campo mercoledì 11 febbraio alle ore 20.30 allo Stadio Dal Molin dove affronteranno l’Arzignano Valchiampo per la ventiseiesima giornata di Serie C Sky Wifi.

TABELLINO

U.S. PERGOLETTESE 1932 – A.C. TRENTO 1921 1-2 (0-1)**

RETI:** 35’pt Pellegrini, 21’st Capone, 38’st Tremolada

PERGOLETTESE (4-3-2-1):** Cordaro; Careccia (11’st Tremolada), Milesi, Lambrughi, Padalino (1’st Catena); Aidoo (38’st Roversi), Arini, Pala; Jaouhari, Petrovic (34’st Orlandi), Ferrandino (11’st Corti).

A disposizione: Finaldi, Doldi, Antolini, Dore, Bane, Capoferri, Pessolani, Rossetti.

Allenatore: Mario Tacchinardi

TRENTO (3-4-3):** Barlocco; Sangalli, Trainotti, Corradi; Aucelli, Benedetti (27’st Miranda), Fossati (40’st Candelari), Triacca; Chinetti (34’st Ladisa), Pellegrini (34’st Ebone), Capone (34’st Dalmonte).

A disposizione: Costantini, Tommasi, Corallo.

Allenatore: Luca Tabbiani

**ARBITRO:** Enrico Eremitaggio di Ancona

**ASSISTENTI:** Massimiliano Cirillo di Roma1 e Andrea Cocomero di Nichelino

**QUARTO UFFICIALE:** Giovanni Castellano di Nichelino

**OPERATORE FVS:** Paolo Fumagallo di Novara

**NOTE:** pomeriggio sereno.

Campo in buone condizioni.

Ammoniti: 24’st Fossati, 28’st Miranda.

Recupero: 0’+5′.

Spettatori: 550 circa

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Questo gruppo ha ormai una piena conoscenza dei principi di gioco e riesce a trovare soluzioni indipendentemente dal modulo. In settimana ho visto brillantezza e voglia di lavorare, segnali importanti che oggi hanno trovato conferma sul campo, portandoci ad una bellissima vittoria. Nonostante una rosa ridotta, soprattutto per i terzini, la squadra ha disputato una gara di grande personalità, risultando padrona del campo per lunghi tratti. Gli ultimi quindici minuti potevano essere gestiti meglio, è vero, ma è giusto soffermarsi sulla qualità della prestazione offerta nella prima parte di gara che per me è davvero positiva. Pellegrini? È un giocatore fondamentale, perché lotta, dà equilibrio e mantiene sempre grande lucidità, così come mi sono piaciuti molto anche i ragazzi entrati dalla panchina. Sono soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento mostrato da tutti: questi sono tre punti importanti che ci danno grande energia in vista dei prossimi impegni».

https://youtu.be/xpUYrkoiCa0

JACOPO PELLEGRINI

«Sull’azione del gol mi è arrivato il pallone sull’esterno, ho puntato l’avversario e sono riuscito a trovare una buona conclusione. Sono davvero felice per la rete. Credo che oggi il Trento abbia disputato un’ottima partita, sbloccando il risultato nel momento giusto e gestendo poi la gara con maturità. Nel complesso non credo meritassimo di subire il gol. Ora ci attendono due partite importanti e delicate contro Arzignano e Pro Patria: dovremo affrontarle con la stessa mentalità, cercando di fare il massimo per raccogliere più punti possibili».

https://youtu.be/2AEdXNMAtGY

LINK FOTO (Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)

https://drive.google.com/drive/folders/1ltJa3EYNFTKf7u1XCyPXcjPsSaEF723G?usp=sharing