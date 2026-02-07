TRENTINO VOLLEY * «IMPRESA A BOLOGNA! IL 3-2 SU PIACENZA VALE L’ACCESSO ALLA DECIMA FINALE DI SEMPRE DI DEL MONTE COPPA ITALIA»

20.21 - sabato 7 febbraio 2026



IMPRESA ITAS TRENTINO A BOLOGNA! IL 3-2 SU PIACENZA VALE L’ACCESSO ALLA DECIMA FINALE DI SEMPRE DI DEL MONTE® COPPA ITALIA

Casalecchio di Reno (Bologna), 7 febbraio 2026

Domenica 8 febbraio a partire dalle ore 18 l’Itas Trentino maschile potrà giocare la decima finale di Coppa Italia della sua storia, andando alla ricerca del quarto successo di sempre: avversario la Rana Verona in un derby dell’Adige mai così importante.

La formazione Campione d’Italia si è conquistata questo ennesimo appuntamento con la storia (sarà la quarantaseiesima finale in ventisei anni per Trentino Volley) grazie al successo per 3-2 su Piacenza nella prima semifinale dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Un risultato per certi versi inaspettato, perché i gialloblù si erano presentati in Emilia per il weekend senza troppe certezze e dovendo fare i conti con la perdurante assenza di Michieletto.

Dubbi e problemi fugati subito, grazie al consueto buon approccio alla partita e, se si esclude la parentesi del secondo set, alla continuità della prestazione, determinata e volitiva, offerta durante tutto l’incontro, anche quando bastava poco per lasciar scivolare via la situazione.

La squadra di Marcelo Mendez ha invece saputo soffrire, reagire e risorgere dalle proprie ceneri, voltando pagina dopo aver perso male il secondo parziale e anche il successivo, che vinceva per 21-15, prima di farsi rimontare e cedere per 23-25.

Sotto 1-2, però, i tricolori non si sono arresi e hanno ripreso a giocare la loro pallavolo efficace a rete (59% in attacco con appena quattro errori) ed in fase di break point, pareggiando i conti col 25-22 nel quarto set e diventando assoluti padroni del campo nel quinto parziale, chiuso sul 15-11 da un immenso Théo Faure.

L’opposto francese ha chiuso il match con 24 punti personali, tre ace ed il 58% in attacco, ma ha trovato tutti i compagni a spalleggiarlo sino in fondo, come raccontano bene i 15 punti a testa degli schiacciatori Bristot (50% e due battute punto) e Ramon (64% con un muro vincente) e i 10 per Flavio (infermabile in primo tempo) e Torwie, le tante ricezioni e difese precise di Laurenzano e l’illuminata gestione del gioco di Capitan Sbertoli.

La cronaca della gara. L’Itas Trentino deve fare nuovamente a meno di Michieletto, che lamenta ancora problemi alla zona lombare, e porta in panchina Lavia (per farlo progressivamente riavvicinare al clima partita), con l’allenatore Marcelo Mendez che opta quindi per riproporre lo starting six visto in campo più abitualmente nelle ultime settimane: Sbertoli in regia, Faure opposto, Ramon e Bristot schiacciatori, Torwie e Flavio centrali, Laurenzano libero; la Gas Sales Bluenergy Piacenza risponde con Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Gutierrez e Mandiraci in posto 4, Comparoni e Galassi al centro, Pace libero.

L’avvio gialloblù è molto convincente (subito 4-1), con Bristot e Ramon subito a segno, ma gli emiliani rispondono poco dopo con Bovolenta (4-4); serve un errore di Mandiraci e un ace di Torwie su Gutierrez per creare un nuovo break (10-7) e costringere i biancorossi a rifugiarsi in un time out discrezionale.

Alla ripresa, Ramon in attacco e Mandiraci (pipe out) offrono il massimo vantaggio ai gialloblù (+5, 13-8), che però dura pochi secondi perché poi Comparoni e lo stesso Gutierrez col muro ricuciono lo strappo sino al 13-12.

I Campioni d’Italia riaccelerano allora con Faure e Bristot (anche un ace), passando dal 15-14 al 19-15.

Sul 20-16 c’è spazio anche per il ritorno in campo di Lavia (che sostituisce lo stesso Bristot in seconda linea), ma Trento soffre comunque in ricezione le battute di Porro (due battute vincenti per il 20-18).

Il muro di Ramon su Bovolenta decide di fatto il primo set sul 23-19, perché poi Flavio sigilla la fase di cambiopalla (25-21).

La reazione di Piacenza si manifesta in avvio di secondo set, con Bovolenta e Mandiraci (1-4 e 2-6) che costringono Mendez a spendere subito un time out.

Alla ripresa, l’Itas Trentino prova a rifarsi sotto (5-7), ma poi la Gas Sales Bluenergy spinge ancora con servizio e muro (7-11 e 10-15), guadagnando un buon margine.

La squadra di Boninfante tiene anche in seguito a distanza gli avversari con una buona fase di cambiopalla (14-19), guidata dagli attacchi di Mandiraci e a nulla vale la nuova interruzione proposta da Mendez, perché poi Bovolenta e ancora lo schiacciatore turco fanno il diavolo a quattro, permettendo alla Gas Sales Bluenergy di ottenere il pareggio sul 16-25.

Dopo il cambio di campo, si riparte sul filo dell’equilibrio (5-5) sino a quando Faure non offre il primo allungo (8-6); i gialloblù tengono bene in ricezione e lavorano con qualità anche a muro con Torwie e Sbertoli, motivo per cui allungano ancora (12-9 e 17-13), mettendo spesso in difficoltà il sistema di cambiopalla avversario.

Per cercare di tornare in partita Piacenza si affida al servizio di Porro (21-18); Mendez fiuta il pericolo e spende un time out, ma alla ripresa è ancora il regista della Gas Sales Bluenergy a dettare il ritmo nella fase di break point (21-20); un muro di Gutierrez su Faure ed un ace di nastro di Mandiraci proiettano avanti gli emiliani (22-24), che poi chiudono il conto sul 23-25 per mezzo del servizio sbagliato del neoentrato Gabi Garcia.

Piacenza parte a razzo anche nel quarto set, approfittando dall’energia positiva sprigionata dalla rocambolesca vittoria allo sprint del precedente parziale (4-7); Trento però non si disunisce e replica subito (6-7), trovando la parità a quota 11 con Faure ed in seguito anche il vantaggio che passa dall’ace del francese e dalla pipe di Bristot (14-13).

La Gas Sales Bluenergy replica con Mandiraci (16-17), ma poi ci pensano Ramon e Flavio a garantire il+2 (19-17, time out Boninfante).

Bovolenta riporta in equilibrio il punteggio (19 pari), poi sono Laurenzano in difesa e Faure in attacco a garantire il nuovo +2 (23-21).

Bristot sigla l’ace che vale il 24-21 e subito dopo Ramon trascina la sfida al quinto set col mani out che vale il 25-22.

Il tie break vede subito l’Itas Trentino scappare via con personalità (7-3 e 9-4) grazie ad un immenso Faure.

Porro (attacco e muro) riporta sotto i suoi (10-8), ma poi ci pensa ancora l’opposto francese a difendere il graffio, sino in fondo: 15-11 e pass per la decima finale di Coppa Italia brillantemente staccato.

“Abbiamo giocato una bella pallavolo ma soprattutto abbiamo avuto grande cuore che è un fattore fondamentale per vincere le partite – ha spiegato al termine dell’incontro l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez – . Siamo stati molto efficienti fra muro e difesa e nella correlazione di questi due fondamentali, pur non trovando tanti block vincenti. Sono felice per la prestazione della squadra perché tutti i giocatori hanno messo davvero grande carattere per ottenere l’accesso alla Finale, a cui stiamo già pensando. Ce la giocheremo al massimo per provare a vincere con tutto quello che abbiamo”.

Domenica 8 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) alle ore 18 la Finale di Del Monte® Coppa Italia 2026 da giocare con Verona, che ha superato Perugia per 3-0 nella seconda semifinale: diretta RAI Sport, VBTV e Radio Dolomiti.

Di seguito il tabellino della prima semifinale di Del Monte® Coppa Italia 2026 giocata questo pomeriggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2

(25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 15-11)

ITAS TRENTINO: Torwie 10, Sbertoli, Ramon 15, Flavio 10, Faure 24, Bristot 15, Laurenzano (L); Pesaresi, Lavia, Gabi Garcia. N.e. Boschini, Lavia, Sandu, Bartha, Acquarone. All. Marcelo Mendez.

GAS SALES BLUENERGY: Mandiraci 19, Galassi 4, Bovolenta 23, Gutierrez 11, Comparoni 7, Porro 9, Pace (L); Bergmann 1, Leon, Andringa, Loreti (L), Seddik 1, Iyegbekedo. N.e. Travica. All. Dante Boninfante.

ARBITRI: Vagni di Perugia e Cerra di Bologna.

DURATA SET: 25′, 24′, 29′, 27′, 16′; tot 2h e 1′.

NOTE: 9.130 spettatori, incasso di 182.487 euro. Itas Trentino: 4 muri, 6 ace, 24 errori in battuta, 4 errori azione, 59% in attacco, 39% (25%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy Piacenza: 13 muri, 13 ace, 21 errori in battuta, 9 errori azione, 49% in attacco, 40% (22%) in ricezione.