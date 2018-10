SKY * ‘ UNDER PRESSURE – PRONTO SOCCORSO ‘: IL MEDICAL THRILLER BRASILIANO CHE HA APPASSIONATO IN PATRIA 40 MILIONI DI TELESPETTATORI, DAL 3 OTTOBRE

Girata quasi interamente in un’ala inutilizzata di un vecchio ospedale, arriva su Sky Atlantic, in prima tv e in esclusiva per l’Italia, Under Pressure – Pronto Soccorso, il nuovo, premiato medical thriller brasiliano – prodotto da Globo – che in patria ha appassionato più di 40 milioni di telespettatori. La serie, in 9 puntate, partirà mercoledì 3 ottobre dalle 21.15 su Sky Atlantic e sarà disponibile su Sky On Demand.

Under Pressure – Pronto SoccorsoO racconta le difficoltà quotidiane dei medici delle emergency room brasiliane, in cui manca tutto, perfino le apparecchiature essenziali. Per salvare delle vite, i medici del pronto soccorso devono confrontarsi con il degrado e la mancanza di sicurezza degli ospedali pubblici. Nata dal libro “Sob Pressao – A rotina de guerra de um médico brasileiro”, di Marcio Maranhao, anche collaboratore di produzione, Under Pressure – Pronto Soccorso si basa su storie realmente accadute.

Il capo chirurgo Evandro (Júlio Andrade) e il chirurgo Carolina (Marjorie Estiano) lavorano ogni giorno in emergenza, divisi tra il tentativo disperato di salvare le vite dei loro pazienti e i contrasti intimi delle loro vite private. Strutture carenti, corruzione dilagante, situazioni mediche impossibili e apparecchiature inadeguate sono la cornice in cui si svolgono le vicende drammatiche dei pazienti che arrivano sulle ambulanze in un ospedale della periferia di Rio de Janeiro, che si intrecciano con le storie personali dei medici protagonisti: Evandro, chirurgo talentuoso, che non ha ancora superato la perdita di sua moglie Madalena, e Carolina, chirurgo vascolare, credente e animata dalla fiducia di poter trovare una soluzione alla miseria con cui si confronta ogni giorno.

Creata da Jorge Furtado, Renato Fagundes, Luiz Noronh, Luiz Noronha e Claudio Torres, la serie ha riscosso un grande successo tra il pubblico brasiliano per il suo realismo. Nel cast anche Ícaro Silva, Thelmo Fernandes, Stepan Nercessian, Andréa Beltrão.

Under Pressure – Pronto Soccorso, da mercoledì 3 ottobre, alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile anche su Sky on Demand